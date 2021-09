Fiama revienta 'La última tentación': filtra por error que dos concursantes han retomado su relación

Telecinco tiene siempre activado un protocolo para evitar las filtraciones en torno a La isla de las tentaciones, programa que se emite siempre en Telecinco varios meses después de ser grabados en la República Dominicana. Estas medidas se han reforzado con La última tentación, ya que los concursantes que participan son ya famosos y es mucho más fácil saber qué pasó con ellos tras su regreso al formato.

Sin embargo, lo que no esperaba nadie es que el soplo haya llegado desde dentro de la cadena. Fiama Rodríguez, concursante de Secret Story, ha reventado una de las tramas del reality en una conversación con sus compañeros en el jardín de la casa. Este viernes, la canaria ha sufrido un desliz y ha desvelado por error el destino de dos de los concursantes que se han animado a regresar a la isla que también la catapultó a ella a la fama.

¡Atención! Esta noticia contiene spoilers de La última tentación. Lea bajo su responsabilidad.

Fiama Rodríguez ha desvelado que Manuel y Lucía, la pareja que se rompió hace unos meses tras el paso por ambos de La isla de las tentaciones 3, han vuelto. "¿Y Manuel ha vuelto con...?", preguntó Rollán a la canaria en un vídeo que ha corrido con fuerza por las redes sociales.

"Por lo visto sí, con Lucía", respondió Fiama, que enseguida fue consciente de que igual estaba metiendo la pata. "¿Manuel ha vuelto con Lucía?", insistió el periodista en una charla a la que sumó el resto de concursantes presentes. "Por lo visto...", dejó caer la joven mientras Luis aseguraba que no se lo podía creer. "Según dicen en redes... yo que sé", reculó entonces Fiama.

"Bueno, en redes dicen cada cosa...", comentó Isabel Rábago, intentando sembrar de dudas su revelación. "No, no, no. Ya, ya...", insistió la concursante, haciendo saber que ella tenía información de primera mano al respecto.

Que lucía volvio con Manuel

NO ME LO IMAGINABA JAJAJA#Secretdirecto #Secret16S pic.twitter.com/3pgiYcs9EI — MaryGH2 (@Mary202085797) September 17, 2021

