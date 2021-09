Miguel Ángel Nicolás desvela al fin por qué 'despidió' a Miguel Frigenti de 'Ya es mediodía'

Miguel Ángel Nicolás ha acudido este viernes al plató de El Programa de Ana Rosa para hablar sobre la brutal discusión que mantuvieron Miguel Frigenti e Isabel Rábago en la última gala de Secret Story. Todo se desencadenó después de que Jorge Javier prendiera la mecha preguntando al joven si creía que su compañera había apoyado su despido de Ya es mediodía.

Enseguida, la periodista se puso en pie, escandalizada por lo que acababa de escuchar y Frigenti se apresuró en asegurar que él jamás había dicho ni insinuado que Rábago tuviera algo que ver en su salida del programa presentado por Sonsoles Ónega. "¿Eso dónde lo has escuchado?", preguntó la concursante mientras el presentador echaba balones fuera. Sin embargo, la pregunta del catalán sirvió para que estallara la madre de todas las discusiones entre los dos tertulianos de Mediaset.

Lea también: Isabel Rábago se derrumba tras sufrir "amenazas de muerte": "Aquí me siento libre y muy segura"

Horas más tarde, Isabel Rábago mostró su preocupación por lo que había dicho el presentador y pidió a la productora de Ya es mediodía [Unicorn Content] que se pronunciase al respecto. Por este motivo, Miguel Ángel Nicolás ha aparecido junto a Ana Rosa para hablar del origen de la enemistad entre Rábago y Frigenti y aclarar cómo se produjo su salida del Fresh.

"Yo lo que pasa en esas reuniones profesionalmente no puedo contarlo, lo que pasa en esa sección, como coordinador, no puedo contar lo que pasaba", empezó diciendo el responsable de la sección de corazón del programa. "Intento salir del papel, alguien se cree que si Isabel Rábago grita a Miguel Frigenti, ¿Miguel no le contesta? Entonces no te están haciendo la vida imposible, es una pelea, es una discusión entre dos personas", dijo desmintiendo al colaborador.

¿Por qué no siguió Miguel Frigenti en 'Ya es mediodía'?

Nicolás acabó pronunciándose sobre la salida de Frigenti de Ya es mediodía: "A Miguel nunca se le despidió, simplemente no se le renovó el contrato", matizó el tertuliano, confirmando así que fue él el que decidió que no continuase. "Hay que recordar que hay una pandemia entre medias, Miguel trabajaba con nosotros, en la mesa hay 4 colaboradores, Miguel se va a Sálvame, volvemos y ahí se quita un colaborador, dejando tres, y como él está trabajando se decide que no se le renueva el contrato", argumentó.

Lea también: Laura Fa, "independentista de corazón", no quiere un referéndum en Cataluña por miedo a perderlo: "Si sale el 'no', ¿qué hacemos?"

"Entiendo que es muy joven, lleva poco tiempo de televisión, recuerdo que trabajaba en los debates de 'GH VIP', veo que tiene posibilidades y lo traje al programa... Me duele que tenga ahora esta actitud, su carrera profesional crece, se va a otro programa y hay que tomar decisiones... si no estuviera trabajando, pues igual estaría con nosotros", concluyó.

Entidades Miguel Ángel Nicolás Isabel Rábago Periodista Periodista Miguel Frigenti Colaborador de Sálvame Colaborador de Sálvame