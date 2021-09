"Mi voz no le gusta a la gente y lo entiendo": la frase que Aitana se vio obligada a aclarar en 'La Resistencia'

David Broncano recibió este jueves la visita de Aitana. La cantante acudió a La Resistencia para promocionar Berlín, nuevo single que está disponible desde hoy en todas las plataformas digitales. Durante la entrevista, la artista y el cómico demostraron la gran complicidad que mantienen como amigos y protagonizaron varios momentos de lo más divertidos.

En un momento dado, el presentador destacó la voz tan "dulce" de la catalana y le pidió que leyera una serie de frases negativas para ver cómo sonaban en su boca. Fue entonces cuando Aitana, que aceptó el reto que le propuso el humorista, acabó soltando una frase que enseguida se vio obligada a matizar.

Aitana, en apuros al decir que su voz "no le gusta a la gente"

"Tienes una voz que a todo el mundo le gusta y queremos ver cómo quedan frases negativas dichas por ti", empezó diciendo Broncano. "Pues normalmente mi voz no le gusta a la gente", aseguró mientras el de Orcera se sobresaltaba ante lo que le acababa de decir la cantante. "O sea, mi voz cantada sí, porque me dedico a ello y supongo que, si me está yendo bien es porque a alguien le gusto", explicó entre risas.

"Pero mi voz hablada no le suele gustar a la gente. Y lo entiendo, ¿eh? Porque yo me escucho en audios y cuando hago entrevistas y me ponen nerviosa hasta a mí", confesó la exconcursante de OT 2017. "Es demasiado aguada...", añadió frunciendo el ceño. "No te preocupes, que está muy bien", le dijo el presentador, animándola a leer las frases propuestas.

Aitana hace trampas en un juego de Broncano por una buena causa

Más tarde, Broncano propuso un juego a Aitana en el que debían girar una ruleta en la que había tres casillas destacadas. Si caía en dos de ellas, ambos tenían que hacer una donación económica a una causa benéfica. La tercera, obligaba a Broncano a atacar con un táser (arma de electrochoque) a la cantante. Finalmente, tras dos tiradas, Aitana manipuló el juego para caer en una casilla de 'donación'.

Lo que no esperaba nadie es que, desde el público, un joven gritó que él donaba 5.000 euros, si Aitana, Broncano y el programa también lo hacían. Broncano aceptó la propuesta del chico y Aitana 'trampeó' la ruleta para que se parase en la casilla que les obligaba a realizar la donación.

