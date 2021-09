Terelu, preocupada tras su discusión con Bigote Arrocet en 'Secret Story': "Le puede molestar a mi madre"

Telecinco arrancó este jueves la segunda gala de Secret Story a las 20.00 en su intento de hacer frente al imbatible Pasapalabra. Como 'plato fuerte', el reality sorprendió a los espectadores con una conversación a solas entre Terelu Campos y Bigote Arrocet dos años después de que este dejase a su madre, supuestamente, a través de un mensaje de WhatsApp.

En un primer momento, la colaboradora de Mediaset se negó a entrar en directo con el argentino, pero finalmente decidió defender a María Teresa Campos ante las declaraciones que su expareja ha hecho sobre ella en su primera semana en 'la casa de los secretos'.

Lea también: Isabel Rábago se derrumba tras sufrir "amenazas de muerte": "Aquí me siento libre y muy segura"

Edmundo volvió a insistir en su idea de que no cortó su relación con la mítica presentadora a través de un mensaje de teléfono, sino que ya lo habían dejado previamente. Terelu aseguró entonces tener pruebas de que las cosas no eran como las estaba contando: "¡A mí no me llames mentirosa! (...) Fui yo quien te lo pidió". Según la andaluza, fue ella quien pidió a Bigote que avisase a su madre si iba a volver o no a casa.

El concursante del reality se atrevió a reprochar a Terelu que confirmasen públicamente su ruptura, algo que cree que pertenecía a su 'esfera privada': "Decir por un comunicado que la relación de tantos años ha desaparecido, ¿qué tiene eso de malo para no seguir con las especulaciones? Es solo comunicar para evitar especular", defendió la tertuliana antes de que Bigote pidiera que parasen con el tema para dejar "a Teresita tranquila y en paz".

La preocupación de Terelu tras hablar con Bigote

Una hora más tarde, con el arranque del segundo bloque de la gala, ya en prime time, Jorge Javier preguntó a Terelu cómo se encontraba tras su conversación con Bigote Arrocet. "¿Te arrepientes de haber hablado con él?", se interesó el presentador. "No me siento cómoda de haberlo hecho", reconoció la colaboradora antes de que el catalán le diese las gracias "en nombre de todo el programa" por la charla que mantuvo con el concursante.

Lea también: Telecinco recupera Sálvame Tomate e incumple (tres días después) con el supuesto adelanto de su prime time

"Yo lo entiendo, trabajo en el medio. Lo entiendo perfectamente", dijo enseguida ella, consciente de que había ido a favor de obra, dando contenido para el reality. "¿Por qué no te has sentido cómoda?", le preguntó entonces Jorge Javier. "No me apetecía hablar con él. Y luego, tengo la sensación de que le puede molestar a la única persona que a mí me importa", explicó en referencia a su madre.

"Ha sido todo una conversación de dos personas adultas, en tono de respeto. Tú madre no creo que pueda enfadarse contigo por esto", intentó tranquilizarla el catalán. "No, pero a lo mejor ella entiende que esto era innecesario. Ni se lo he preguntado, ni se lo preguntaré. Es más, espero que ni se entere", pidió Terelu, desvelando que mantienen a su madre apartada de todo esto.

Entidades Terelu Campos Presentadora Presentadora Edmundo Arrocet von Lohse 'Bigote' Arrocet, humorista chileno 'Bigote' Arrocet, humorista chileno