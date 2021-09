Isabel Rábago se derrumba tras sufrir "amenazas de muerte": "Aquí me siento libre y muy segura"

Isabel Rábago se convirtió en protagonista de la última gala de Secret Story después de protagonizar un duro enfrentamiento con Miguel Frigenti. Al final de la noche, Jorge Javier Vázquez habló con ella y la colaboradora acabó derrumbándose.

"Estoy feliz en esta casa porque me siento libre y muy segura. Estoy siendo muy feliz. Y no tengo que estar dando explicaciones ni mandando mensajes de dónde estoy porque una persona me tiene amenazada de muerte. Antes de entrar tuve un juicio penal con una persona que ya está en prisión", explicó, en referencia a un caso que la justicia resolvió el pasado mes de junio tras las amenazas en redes que la periodista denunció.

"Ha sido un año muy complicado y estoy feliz aquí", apuntó Rábago, muy emocionada al recordar los duros momentos por los que ha atravesado estos meses. "Pensaba que ese tema ya estaba resuelto", comentó Jorge Javier, sorprendido por las lágrimas de la colaboradora.

"Se resolvió en junio, pero antes de entrar he tenido que hacer lo mismo con otra persona. No quiero tener miedo, pero te condiciona tu vida. Soy un personaje público por mi trabajo pero es complicado", continuó Rábago. "Lo único que pido a la gente que sufre esto es que denuncie porque se gana", añadió la colaboradora. "Nadie puede tener el control sobre tu vida".

Entidades Jorge Javier Vázquez Presentador de televisión Presentador de televisión Isabel Rábago Periodista Periodista