Rajada de Laura Fa: llama "desubicada" a Paz Padilla, "antigua" a Chelo García Cortés y de Ana Rosa "no puedo decir lo que pienso"

Laura Fa ha charlado con Gabriel Rufián en su canal de Youtube, La fábrica de Rufián. Aunque la parte central de la conversación ha girado en torno a la política, también ha habido tiempo para hablar de televisión y, en concreto, su trabajo en Sálvame.

A Jorge Javier, el presentador del programa de Telecinco, le califica de "genio"; de María Patiño dice que es "peculiar"; y cree que Paz Padilla está "desubicada". Para Laura Fa, Chelo García Cortés es "antigua". "Está en edad de jubilarse", dice. "Y mira que Chelo era un ídolo de masas". Si tuviera que elegir entre Matamoros y Lydia Lozano como vecino de camping -ella veranea siempre en uno-, la colaboradora se queda conKiko: "A las buenas, Matamoros. Es un tío divertido e inteligente".

Rufián también pregunta a Laura Fa por otros profesionales de la televisión. "No me gustan muchas cosas de las que hace. Me sorprende", responde cuando Rufián le pregunta por Susanna Griso. Mientras, de Ana Rosa no se atreve a hablar: "No puedo decir lo que pienso. No puedo".

Irene Montero "me encanta"; Yolanda Díaz "está sobrevalorada"

Pablo Casado es "aburridísimo"; y la reina Letizia "me encanta". Yolanda Díaz "está sobrevalorada, no me gusta", dice Fa, que es "fan absoluta" de Irene Montero. "Me encanta. Poco se valora lo que está haciendo por nosotras". A Puigdemont lo califica de "egocéntrico" y se declara "muy fan" de Junqueras. "En Madrid siempre digo que soy de Junqueras".

Cuando Rufián le pregunta por España, Laura Fa contesta que "me encanta". "Me encanta la cultura española. No la siento mía, pero me encanta", dice. "Soy independentista de corazón. Es un sentimiento. Adoro mi país, mi lengua", comenta sobre Cataluña. "Me encanta trabajar en Madrid, pero preferiría trabajar en Cataluña. Y deberíamos pensar por qué muchos no trabajan en Cataluña: los catalanes somos acomplejados, tendríamos que hacer faranduleo, alegría, fiesta... No podremos ser independientes hasta que no tengamos un star system catalán.

Es curioso cuando Rufián se interesa por su opinión sobre por las "fake news". "No me gustan", responde Laura Fa. "Lo vivo con impotencia porque en algunos de los programas en los que estoy también se generan muchas, y me acaba convirtiendo en cómplice de algo que no me gusta".

Asimismo, durante la conversación recuerda la "época más heavy" que vivió con Kiko Matamoros, cuando "pedía" no coincidir con ella en plató. "Me hacían coincidir con él pero cuando hacía el 'Defensor del espectador', yo salía al pasillo. Era una forma de contentarlo", recuerda. "Nos tratan como a niños", explica. "Los directores juegan con nuestra psicología", dice.

