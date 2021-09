Laura Fa, "independentista de corazón", no quiere un referéndum en Cataluña por miedo a perderlo: "Si sale el 'no', ¿qué hacemos?"

Gabriel Rufián ha entrevistado en su programa de Youtube, La fábrica de Rufián, a Laura Fa, colaboradora de Sálvame, con quien ha hablado de televisión pero, sobre todo, de política e independentismo, un asunto con la que ambos están comprometidos. "El primer día [en Sálvame] me preguntaron si yo era independentista. Dudé, dije que sí y luego hicieron algunas bromas", cuenta la periodista. Lejos de las advertencias que algunos amigos le hacían, "no he notado que me dejaran de llamar por decir que soy independentista".

La colaboradora se declara "independentista de corazón". "Es un sentimiento. Adoro mi país, mi lengua... Me encanta trabajar en Madrid, pero preferiría trabajar en Cataluña. Y deberíamos pensar por qué muchos no trabajan en Cataluña: los catalanes somos acomplejados, tendríamos que hacer faranduleo, alegría, fiesta... No podremos ser independientes hasta que no tengamos un star system catalán", explica.

Durante la entrevista, Rufián le pregunta sobre los indultos a los políticos presos. "No pensaba que fuera posible que llegasen los indultos. Creía que iban a sufrir más, aunque ya han sufrido mucho. Pero pensaba que la cosa se alargaría más en el tiempo", explica Laura Fa. "La sensación que tengo es que parece el final de algo. Lo vivo con alegría por la gente, pero con tristeza por la causa", dice.

Lea también: Laura Fa llama "machirulo" a Bertín en plena entrevista con Rufián: "Osborne siempre no"

"¿Cómo se soluciona esto de Cataluña y España?", se interesa el diputado de ERC. "Votando. Sería lo más fácil, pero no nos dejan", comenta. "Son más tontos de lo que parecen. Si nos dejaran votar, no sé si ganaríamos. Puede ganar el 'no", reconoce la periodista quien, al mismo tiempo, cree que lo mejor es que no haya ninguna consulta para poder continuar con la reivindicación independentista. "Para seguir luchando por algo, casi que es mejor que no pase. Porque si sale el 'no', ¿qué hacemos? Que no se acabe, que nos dejen un poco...", relata. "Yo creo que ganarían", afirma.

Laura Fa, ante Rufián: "Yo sí ilegalizaría Vox"

Rufián también se interesa por Vox y hace referencia a "ese ambiente que hay tan crispado, ahora con las agresiones, que se vive más en Madrid que aquí [en Cataluña]". "Hay compañeros que no los tenía tan identificados como de Vox y han salido por la puerta grande. Me niego a debatir con ellos", afirma Laura Fa. "No debatiría con alguien del Ku Klux Klan de racismo", pone como ejemplo.

Lea también: "Poneos en mi lugar": Piqueras confiesa lo que piensa cuando 'Sálvame' se lo pone difícil

La colaboradora de Sálvame se muestra tajante sobre el partido que lidera Santiago Abascal. "Yo sí ilegalizaría Vox", responde muy directa Laura Fa, mientras que Rufián pone un gesto de sorpresa. En ese momento, la periodista recuerda ya se han ilegalizado otros partidos. "Claro, ya lo sé. Pero... hostia... no atentan contra los derechos humanos ¿sabes?. Y es que es un partido que atenta contra los derechos humanos y no se tendría que permitir".

Entidades Gabriel Rufián Portavoz adjunto de ERC en el Congreso de los Diputados Portavoz adjunto de ERC en el Congreso de los Diputados Laura Fa Colaboradora de 'Sálvame' Colaboradora de 'Sálvame'