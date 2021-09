Frigenti desvela el origen de su mala relación con Isabel Rábago: "¡Pedazo de falsa!"

En solo una semana, la casa de Secret Story ha estallado por los aires con varios enfrentamientos cruzados, especialmente entre los dos grupos que se están formando. Por un lado, el de Cristina Porta y Miguel Frigenti; por otro, el resto de concursantes.

En la gala de este jueves, se produjo una gran discusión en plató que alcanzó su punto más turbulento a raíz de una pregunta de Jorge Javier Vázquez a Frigenti.

El presentador quiso saber si él acusaba a Isabel Rábago de su despido de Ya es mediodía. "Si alguien ha dicho que yo influí en el despido de Miguel Frigenti, que lo aclare la productora, porque yo no tengo el poder de decidir con quién me siento. Tuve que aguantar que este señor dijera que se sentía maltratado", explicaba la periodista.

Frigenti estalla contra Rábago: "¡Me gritabas en las reuniones!"

"¡Dije la verdad! Y no me hagas hablar. ¿Se te han olvidado los gritos que me metías en las reuniones, pedazo de falsa", decía Frigenti sobre lo que supuestamente ocurría antes de salir al plató de Ya es mediodía, algo que Rábago negaba.

"La productora no estaba en esas reuniones: estábamos en un cuarto cuatro personas ¡Tú me gritabas y me atacabas ¡Has sido más mala conmigo que la quina!", decía Frigenti. "¡Me has hecho mucho daño!", añadía el periodista.

