Laura Fa llama "machirulo" a Bertín en plena entrevista con Rufián: "Osborne siempre no"

Laura Fa, colaboradora de Sálvame, ha sido el último rostro televisivo en pasar por La Fábrica de Gabriel Rufián. Se trata del programa de entrevistas que el diputado de ERC tiene en su canal de YouTube.

La periodista ha respondido "honesta, valiente y directa", al cuestionario planteado por el político: se iría a un camping con Kiko Matamoros, elegiría a Isabel Díaz Ayuso para que presentara Sálvame, y con Martínez-Almeida compartiría mesa.

Lea también: Telecinco recupera 'Sálvame Tomate' e incumple (tres días después) con el supuesto adelanto de su 'prime time'

Sin embargo, a la hora de escoger entre Bertín Osborne y Cayetano Rivera para ir a Supervivientes, Laura Fa se muestra durísima con el presentador de Telecinco al definirle como un "machirulo".

Laura Fa: "Bertín es de los peores machirulos que he visto nunca"

"Osborne siempre fuera. Es de los peores machirulos que he visto nunca y que he escuchado nunca", responde a lo que Rufián interpela: "¿Lo conoces?". "Lo he visto una vez en mi vida", añadió la colaboradora.

Lea también: Esperanza Aguirre da a Risto Mejide la razón por la que ha fichado por 'Todo es mentira'

Laura Fa terminó diciendo que "cada vez que Bertín va al Deluxe le envío mensajes a la directora y le digo '¿este señor?'. De todo eh, de todos los aspectos que puedas hablar, no. Osborne siempre no".

Honesta, valiente y directa en un mundo en el que es muy difícil serlo. @Laura__Fa en @LaFabricaRufian



Entrevista completa aquí:

????????????????????????????????????????????????????????https://t.co/z9DAPempQz pic.twitter.com/OoC56b1Xej — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) September 15, 2021

Entidades Bertín Osborne Actor y cantante Actor y cantante Laura Fa Colaboradora de 'Sálvame' Colaboradora de 'Sálvame'