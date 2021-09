Karlos Arguiñano explica el motivo de su sorprendente aspecto físico: "Exigencias del guion"

Karlos Arguiñano ha arrancado esta semana una nueva temporada de su programa de cocina en Antena 3. Quizás, durante estos días, muchos espectadores se habrán dado cuenta de que el presentador se ha dejado la perilla más frondosa de lo habitual.

En un momento dado del cocinado, Arguiñano quiso explicar el motivo. "Las exigencias del guion", dijo primero en tono enigmático para contar después que iba a participar en un proyecto que poco o nada tiene que ver con la televisión.

"Van a empezar a roda una película y el título va a ser Irati. Es del siglo octavo, así que hace 1.200 años. La gente tiene un aspecto hace 1.200 años...", continuó. "Pues yo voy a procurar tener ese aspecto. No soy el actor, tengo una pequeña intervención".

Karlos Arguiñano hará un cameo en la película 'Irati'

La cosa no quedó ahí y Arguiñano siguió dando detalles. "Pero como estaré, probablemente, en el consejo de ancianos por razones obvias... pues me tengo que dejar la barba, me pondrán la peluca correspondiente y todas esas cosas".

"Va a ser un peliculón", terminó de decir revelando que el director es Paul Urkijo. La cinta tiene como argumento la historia de un grupo de guerreros cristianos y musulmanes que se adentran en los bosques del Pirineo paganos con el objetivo de recuperar el tesoro que perdió Carlomagno en la batalla de Roncesvalles. Todos ellos serán guiados por una joven llamada Irati.

