Esperanza Aguirre da a Risto Mejide la razón por la que ha fichado por 'Todo es mentira'

Esperanza Aguirre se ha estrenado como colaboradora de Todo es mentira este jueves. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha dado juego desde el principio. "¿Sabes dónde te estás metiendo?", ha preguntado Risto Mejide nada más presentar a su nueva analista.

"Pues mira, te voy a explicar. Yo había decidido jamás aparecer por este programa por el nombre, pero como este gobierno no hace nada más que decir mentiras, pues claro...", ha dicho añadiendo que se acababa de enterar de que el publicista también está al frente de Todo es verdad.

Aguirre se ha negado a llamar "perro Sánchez". "No voy a entrar en descalificativos personales, yo estoy en contra de eso. De lo político sí, no hace más que decir mentiras desde que nos dijo que el 95% de los españoles no podría dormir, ni el tampoco, ni los de Podemos, y él tenía a Pablo Iglesias en el gobierno", ha asegurado.

Esperanza Aguirre: "Quitar la bandera de España es un acto de odio"

Durante el programa, la exdirigente del PP ha tenido que opinar sobre los temas que marcan la actualidad política. En primer lugar, ha criticado que se retirara la bandera de España en la comparecencia de Pere Aragonés tras su encuentro con Sánchez.

"El nacionalismo es el odio a lo otro, el patriotismo es amor a lo tuyo", ha señalado Aguirre. "Quitar la bandera de España es un acto de odio". Como apunte, Mejide ha dejado aparte su tono crítico con Sánchez y ha valorado positivamente la reunión por la importancia de la "imagen política".

Otro asunto al que ha tenido que hacer frente Aguirre (y que le toca más de lleno) es el cisma que se ha producido en el PP de Madrid por liderar el partido en la región. "Ayuso y Almeida son maravillosos, pero yo voy a votar a Ayuso porque Almeida no se va a presentar. En el PP, los alcaldes no se presentan a gobernar el partido".

