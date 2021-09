La escena de Arturito en 'La casa de papel' que Enrique Arce pidió eliminar: "Lo habéis matado"

Poca gente duda de que Arturito es el personaje más odiado de La casa de papel. Enrique Arce es el actor que interpreta al que fuera director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en el primer atraco de la banda, y que ahora quiere ser el héroe en el Banco de España.

El intérprete ha querido desvelar la escena que pidió a los guionistas que eliminaran en uno de los capítulos de la cuarta temporada, en el que Arturito droga y viola a Amanda (Olalla Hernández), una de las trabajadoras de la institución a la que también habían tomado como rehén.

Lea también: Enrique Arce, el odiado Arturito de 'La casa de papel', tiene nueva serie de televisión

"Supliqué, supliqué y supliqué. No pude dormir durante días pensando en esa escena porque no creo en eso ni como ficción", reconoce Arce en una entrevista para el medio británico Radio Times. Pese a su insistencia, Álex Pina y Esther Martínez Lobato no dieron marcha atrás y los planes siguieron tal y como figuraban en el guion.

El enfado de Enrique Arce con los guionistas de 'La casa de papel': "Habéis matado a Arturito"

"Habéis matado al personaje. Lo habéis matado", llegó a quejarse el actor porque, en su opinión, la secuencia terminaba por sepultar la imagen con la que se había construido a Arturito, un villano "miserable pero de una manera divertida y cómica".

Lea también: Nathalie Emmanuel denuncia las consecuencias de sus desnudos y escenas de sexo en 'Juego de Tronos'

"Lo que traté de decirle al equipo creativo es que estaban matando el alma de este personaje al hacer esta escena en la que abusa de la secretaria del gobernador", termina de decir Enrique Arce.

Entidades Enrique Arce Actor en Física o Química Actor en Física o Química