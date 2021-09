Manolo Lama se mofa en Cope de Juanma Castaño: "Un día en 'Masterchef Celebrity' y ya estás metido en dos líos"

A pesar de ser un novato en el mundo del entretenimiento, Juanma Castaño ha debutado en Masterchef Celebrity haciendo más ruido del que nadie esperaba. Primero por el polémico comentario que le soltó a Terelu Campos sobre su pasado amoroso y luego, por el pique que mantiene con Miki Nadal por la guerra fría que mantuvieron hace unos años.

Este miércoles, tras la jornada de Champions, Manolo Lama intentó tirar de la lengua en directo al presentador de El Partidazo de Cope: "Por eso vas tú a Masterchef y estos no van", le dijo el narrador al asturiano mientras debatían sobre una de las jugadas del partido que disputó el Atlético de Madrid.

"Oye, vale ya atacar a Masterchef, que estás todo el día con Masterchef en la boca", se quejó Castaño. "Ya te invitarán a ti algún día", añadió. "Perdona, a mí no me van a invitar, porque yo no sé cocinar", respondió Lama. "Yo tampoco sé y ahí estoy", confesó el periodista.

Paco González vacila a Juanma Castaño: "¿A 'Supervivientes' vas al final?"

Fue entonces cuando Lama quiso sacar a la palestra los titulares que Castaño ha protagonizado tras la emisión de la primera gala del talent culinario de La 1: "Por cierto, de lo que me alegro es que llevas dos días y ya estás metido en dos líos", bromeó el locutor. "Perdona, llevo un día y dos líos", asumió entre risas Juanma. "Uno con Terelu y otro con el tío este que presentaba... ¿Cómo se llama?", añadió Lama mientras Castaño pronunciaba el nombre de Miki Nadal.

"Yo es que como no lo veo...", confesó el comentarista, que prometió que, "a partir de ahora lo voy a ver". "¿A Supervivientes vas al final?", preguntó entonces Paco González, sumándose al vacile contra el presentador. "Sí y luego voy a un programa que se mete con tu... padrino de boda", reculó Castaño mientras González afirmaba que le veía "más en La isla de las tentaciones".