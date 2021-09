El bombazo de Emmy en 'Secret Story': confiesa que fue novia de un concursante de 'La isla de las tentaciones'

Mientras Telecinco ha arrancado este miércoles La última tentación, en la casa de Secret Story se producía una confesión que dará mucho que hablar en el universo de La isla de las tentaciones. Y, sorprendentemente, la revelación no llegó por parte de Sandra Pica o Fiama, las dos concursantes que han pasado por el reality de Mediaset, sino de Emmy Rus.

La alemana, conocida como 'la reina de los realities' en su país, desveló en una conversación con sus compañeras que mantuvo una relación estable con un exparticipante del programa presentado ahora por Sandra Barneda. Todo ocurrió mientras charlaba con Sandra Pica sobre los chicos con los que la catalana compartió edición.

Al salir a la palestra el nombre de Cristian Jerez, Emmy se llevó las manos a la cabeza en un gesto que la acabó delatando. "¿Lo conoces? ¿Has tenido algo con él?", le preguntó interesada. Junto a ellas se encontraba Fiama, que fue testigo de lo que acababa de suceder y se unió a la conversación.

"¿Con 'Cristian Melodie'?", planteó mientras esta asentía. En ese momento, Sandra y Fiama comenzaron a interrogar a la alemana, que aseguró que lo suyo con Cristian no fue un simple 'rollo': "Era mucho más que eso. Hemos sido novios pocos meses. Le conocí justo cuando salió de la isla. Estaba todo el tiempo con Melodie de peleas", explicó la joven.

¿Fue infiel Cristian a Andrea Gasca con Emmy?

"¿Ahí eras su novia? No me cuadran las fechas. ¿No estaba con Andrea ahí?", recordó Fiama, planteando la posibilidad de que el alicantino le hubiese sido infiel a Gasca. "Fui a conocer a su madre en Elche", añadió Emmy. "Cristian, amigo, no me habías presentado a tu novia. Me parece fatal. Se la presentas a tu madre y no a tu amiga", dijo irónica Fiama ante las cámaras de la casa.

"Nunca lo pudimos publicar porque la manera en la que nos conocimos fue muy mala. Quedé con un muy buen amigo un día y me presentó a Cristian. Esa noche me fui a casa con mi amigo, pero en el camino me escribió. Al día siguiente vino [Cristian] a mi casa y desde entonces seguimos quedando. Mi amigo no podía saberlo", añadió en otra sorprendente revelación.

