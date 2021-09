Carlos Soler promete a Broncano una celebración para 'La resistencia' si marca gol al Real Madrid

Carlos Soler, futbolista del Valencia, fue el invitado de uno de los programas más accidentados de La resistencia. La entrevista de David Broncano fue más corta de lo habitual debido a que empezó con retraso por culpa de unos fallos técnicos. "Vas a volver, eso seguro", prometió el showman.

"En casa no lo sabéis, pero casi no hay programa hoy. Ha fallado todo, hemos empezado tarde la entrevista y Carlos Solera se tenía que ir para no perder el AVE. La entrevista casi dura lo mismo en YouTube que toda la grabación. Por un momento, el teatro ha sido la redacción de Charlie Hebdo. Mucho ha tardado el teatro en ponernos en nuestro sitio", explicó la cuenta del programa en Movistar+.

El capitán del conjunto ché bromeó nada más sentarse en el sofá: "Ya me creía que me tenía que ir ya a Valencia". De la entrevista lo más curioso fue que Soler le regaló a Broncano una dolçaina y un tabalet, dos instrumentos musicales típicos de la Comunidad Valenciana.

La celebración de Carlos Soler si marca gol al Real Madrid

Precisamente, los regalos le dieron la idea al presentador para que Soler dedicara al programa una celebración, en el caso de que consiga meter gol este fin de semana al Real Madrid, algo que ya ha ocurrido con otros futbolistas que han pasado por La resistencia como Borja Iglesias, Gerard Moreno o Iago Aspas.

"Si ves que Carlos Soler marca gol contra el Madrid y se pone a tocar la flauta y el tambor como si le faltase un agua, ya sabéis de donde viene la celebración. Qué pena que no esté ya Ramos porque el penalti estaba asegurado", apuntó La resistencia en Twitter. "Tengo mucho respeto Courtois, pero espero que te jales un gol de Carlos para que podamos ver la celebración", añadió Broncano.

Si veis que @carlos10soler marca gol contra el Madrid y se pone a tocar la flauta y el tambor como si le faltase un agua, ya sabéis de dónde viene la celebración.



Qué pena que no esté ya Ramos porque el penalti estaba asegurado. #LaResistencia pic.twitter.com/RD0hsygBON — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 15, 2021

