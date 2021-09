"Volvemos a la guerra": la respuesta de Jorge Javier al ataque de Isabel Díaz Ayuso

La semana pasada, Jorge Javier interrumpió el transcurso de Sálvame para lanzar un importante alegato en repulsa del incremento de las agresiones homófobas que se ha vivido durante este año en España. El presentador lo hacía después de conocerse la terrible denuncia de un joven en Madrid que acabó resultando falsa.

"Llegué a Madrid hace 25 años y nunca sentí miedo. Era una ciudad donde imperaba la libertad, donde podía dar rienda suelta a mis sentimientos. Creo que ese Madrid ya no existe", comenzó diciendo el presentador de Telecinco, visiblemente preocupado.

"Empiezo a vivir intranquilo en esta ciudad. Por primera vez en mi vida, no me siento seguro a la hora de salir por según qué sitios", ha continuado. "Y no estamos en el peor momento. Esto va a ir a más, porque hemos sido demasiado tolerante con los discursos de odio. La semilla ya está sembrada y ahora está creciendo. Pero esto no va a parar, lamentablemente, y todavía vamos a tener que hablar de más agresiones. Estamos ante un problema gravísimo", sentenció el catalán días antes de conocerse que el joven que denunció una brutal agresión homófoba en Madrid había mentido.

Después de salir a la luz que la denuncia era falsa, Isabel Díaz Ayuso aprovechó lo sucedido para atacar a Jorge Javier, compartiendo una noticia de su alegato en Telecinco. "Ni grupos de homófobos, ni terroristas mandando balas y navajas, ni grupos de expertos. La izquierda se va al abismo", escribió la presidenta de la Comunidad de Madrid en su cuenta personal de Twitter.

La respuesta de Jorge Javier no se ha hecho esperar. El televisivo ha aprovechado su columna semanal en una famosa revista para analizar lo sucedido. "Hemos empezado la temporada con la falsa denuncia homófoba de Malasaña, que para empezar el curso no está nada mal. Hay muchísima gente que ha respirado tranquila después de conocerse el entuerto. 'Bien. Era mentira. Los gays, siempre quejándose. Todo está en orden'", empieza escribiendo Jorge Javier en su blog de Lecturas.

Jorge Javier: "Los derechos conquistados se están poniendo en entredicho"

"Antes del descubrimiento del pastel a mí se me ocurrió decir que esa libertad que yo conocí en el 95, año en el que llegué a Madrid, ya no existía en la ciudad. Y se lió un poco porque algunos medios entendieron que era un misil contra Ayuso. Ahora, todo el que se atreve a cuestionar algo que suceda en la capital está cargando contra su presidenta. Lo mismo que pasaba con Pujol, vamos. Recordemos el caso Banca Catalana: no lo atacaban a él, sino a Catalunya. Tócate la peineta. Esta situación me suena: ya la viví cuando estaba en Badalona", añadió.

"Ahora están los buenos madrileños y los malos madrileños. Yo, según algunos sectores, pertenezco a los malos. No estoy en el lado bueno de esta historia. Se equivoca Ayuso si piensa que cuando digo que no me siento tan tranquilo paseando por Madrid le estoy dando una h.... Hablo de Madrid porque es la ciudad en la que vivo. Pero escandalosos son los casos de agresiones homófobas que se producen en Catalunya, por cierto. Y en el resto del país están incrementándose de manera notable", prosigue Jorge Javier, negando que sus palabras fueran exclusivamente hacia la líder popular.

"Todo gay sufre agresiones homófobas en todos los momentos de su vida. Las vivimos cuando somos niños en el colegio, luego en el instituto, en el trabajo, en la calle. Pero las tenemos tan interiorizadas que las aceptamos como algo que forma parte de nuestra vida. Y en el momento en el que el colectivo dice 'hasta aquí' los esquemas de la sociedad se tambalean y se revuelven contra el cambio", puntualizó.

Jorge Javier recuerda cómo hace unos años "celebrábamos con alegría" que se avanzaba en la lucha de los derechos LGTBIQ+: "Fueron unos años dorados, en los que después de tantas décadas de oscurantismo por fin empezábamos a ver de nuevo la luz. Creíamos, ilusos de nosotros, que el progreso no se detendría. Pero no es que se haya detenido, sino que todo lo conquistado después de muchos años de lucha se pone en entredicho. 'Que no se quejen, que ya tienen bastante', pronuncian con compasión líderes generadores de odio. Los años de celebraciones han pasado, por ahora, a mejor vida. Volvemos a la guerra. Al menos, que nos pillen luchando", anima el catalán.

