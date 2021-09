Tamara aclara su situación económica y lanza una crítica contra 'Masterchef Celebrity': "Fui a cocinar, no a hacer show"

Masterchef arrancó el pasado lunes su sexta edición Celebrity en Televisión Española. La cantante Tamara resultó la primera expulsada de la temporada tras perder el reto de eliminación frente a Terelu Campos, Carmina Barrios, Eduardo Navarrete y Vanesa Romero. Juanma Castaño y Arkano, últimos integrantes del equipo azul que cayó derrotado en la prueba de exteriores, habían sido salvados previamente por Bustamante.

Al intuir que su plato estaba entre los peores, y que su salida del programa parecía inevitable, Tamara empezó a llorar de forma desconsolada en un desgarrador testimonio que sobrecogió a los espectadores. La artista confesó no estar atravesando su mejor momento económico y aseguró que necesitaba seguir en el concurso para poder llevar "el pan a casa".

"Si salgo, no me lo perdonaré en la vida. Tengo cuatro niños y tienen que estar orgullosos de mí", dijo entre lágrimas la cantante. "No puedo contarlo todo, pero...", añadió entre sollozos dando más pistas sobre su situación. "Venimos de un año muy complicado. Mi marido tiene los negocios todos cerrados, yo llevo un año sin poder hacer conciertos y tenemos cuatro niños que mantener. Tengo que llevar paga a mi casa", declaró antes de ser expulsada por los jueces.

Dos días después de la emisión de la gala, Tamara ha realizado un directo en su cuenta oficial de Instagram en el que ha aclarado su situación económica y en el que ha cargado contra Masterchef por el trato recibido: "Creo que [la expulsión] fue un poco injusta. Aunque adore a todos mis compañeros, fue un poco injusto porque es verdad que en la nominación del delantal negro, había compañeros que sabían menos de cocina que yo. Cocino desde que tengo ocho o nueve años", reivindicó.

La crítica de Tamara contra 'Masterchef' tras su expulsión

Tamara critica entonces al programa, a pesar de reconocer que siente mucho cariño por sus compañeros y el equipo de producción: "Vi más un reality que un concurso de cocina. El que más llamase la atención se quedaba. Yo me preparé más para cocinar que para hacer show. Que igualmente con esa salida lo vi", ha dicho molesta. "Se han perdido a una mujer que viaja mucho por el mundo. Conozco la gastronomía de muchos países", añadió.

Finalmente, Tamara explicó cual es su verdadera situación familiar: "No es que esté arruinada. A todos nos ha venido de sopetón una pandemia", comenzó puntualizando. "No estoy arruinada, pero como soy sentimental digo las cosas de manera muy dramática", reconoció la cantante, que aseguró que no está dispuesta a participar en otro reality televisivo.

