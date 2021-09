"¡Sinvergüenza! ¡No tienes corazón!": Marina estalla contra Isaac en su reencuentro en 'La última tentación'

Telecinco arrancó este miércoles La última tentación, secuela de La isla de las tentaciones en la que algunos de los protagonistas del reality se reencuentran con sus 'cuentas pendientes' del pasado. Fani y Christofer, Mayka y Alejandro, Lester y Patricia, Andrea y Roberto, Lucía e Isaac son las parejas participantes de esta nueva edición.

Los dos últimos iniciaron su relación tras volver a España en un rocambolesco triángulo amoroso com Marina, que había dejado en la isla a Jesús por el catalán. Isaac, a su vez, fue infiel a Marina con Lucía, su mejor amiga en el programa, tras las grabaciones del formato en la República Dominicana. Por este motivo, el reencuentro de los concursantes era uno de los más esperados de la noche.

En la primera gala de La última tentación, la organización separó a las parejas, no por sexos, sino de una forma especial: Lester, Fani, Mayka, Andrea e Isaac fueron enviados a Villa Playa mientras que Lucía, Alejandro, Roberto, Patricia y Christofer convivirán en Villa Montaña. En las redes sociales, los espectadores concluyeron que el reality dividió al grupo, dejando en la misma casa a los participantes con más probabilidades de ser infiel a sus parejas.

Marina explota contra Isaac en la primera 'hoguera'

Nada más empezar la aventura, Sandra Barneda sorprendió al grupo de Villa Playa con la primera hoguera de la edición. En ella, Fani, Lester, Andrea, Mayka e Isaac descubrieron que sus 'cuentas pendientes' habían viajado a la isla para vivir con ellos durante unos días y así afrontar los conflictos que no resolvieron en el pasado.

Como era de esperar, Marina fue la 'cuenta pendiente' de Lobo y ni lo miró a la cara cuando llegó a la zona de ceremonias del reality. "Me da asco, no siento absolutamente nada", ha soltado ella nada más verlo. "Me ha costado, estoy muy mal, porque me han hecho mucho daño", ha afirmado la andaluza, metiendo en el mismo saco a Lucía.

Isaac intentó lidiar con la situación, pero ella se siguió mostrando beligerante: "¿Qué vas a sentir tú después de la guarrada que me has hecho? Has estado conmigo y te has estado acostando con ella", explotó ya a gritos Marina.

"Sinvergüenza, que no tienes corazón", insistió la joven al que fuera su novio recordando las supuestas mentiras que le soltó mientras flirteaba al mismo tiempo con la que era su mejor amiga. Según Marina, Lucía enviaba fotos subidas de tono a Isaac cuando todavía eran pareja, pero él lo ha negado todo. "A mí no me salía del corazón estar con ella, ¿eso es malo? Pues seré el más malo del mundo", lamentaba el concursante, que tendrá que dormir con su expareja en la misma habitación de la villa.

