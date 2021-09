El truco de Cristina Pardo, desesperada con las respuestas de Almeida: "A pesar de ser hombre, ¿puede hacer dos cosas?"

La pugna por el liderazgo del PP en la Comunidad de Madrid se trasladó este miércoles al plató de Más vale tarde, con la visita de José Luis Martínez-Almeida, entrevistado por Iñaki López y Cristina Pardo, que intentaron sacar algo de información al alcalde (sin mucho éxito) sobre los pasos que dará de cara al congreso regional.

Almeida esquivó prácticamente todas las preguntas, despejando los balones que le lanzaban los presentadores, especialmente Cristina Pardo, que apretó sin cesar con el objetivo de conseguir una respuesta clara sobre la posible pugna con Isabel Díaz Ayuso.

La situación más rocambolesca se produjo cuando Cristina Pardo le preguntó directamente si él tiene pensado presentarse después de que Génova "le haya puesto en la picota". "Si yo dijera que me voy a presentar, que no me voy a presentar o que no lo sé, lo único que haría es avivar un debate", dijo Almeida, cuyo discurso estaba centrado en que todavía no tocaba hablar de eso. "Tengo una gran relación con Ayuso, me parece bien que se presente, pero el congreso se celebrará dentro de nueve meses".

Lea también: El día que Cristina Pardo tuvo que hacer un directo "borracha" en La Sexta : "Iba pedo, no entendía mi letra"

Fue ahí cuando Cristina Pardo intentó repreguntar con un truco que le llevó a recordar las declaraciones que recientemente había hacho Ayuso. "Pues déjeme que le haga la pregunta de otra manera", solicitó la presentadora. "¿Porque piensa que voy a contestar otra cosa porque me la hace de otra manera?", soltó el alcalde de Madrid antes de escuchar la repregunta de la presentadora.

Lea también: "¿Perdón? ¿Cómo?": la cara de sorpresa de Iñaki López y Cristina Pardo al escuchar que no hubo agresión en Malasaña

"Ayuso ha dicho que ella puede ser presidenta del PP de Madrid porque es mujer y puede hacer dos cosas a la vez. Usted, a pesar de ser hombre, ¿puede hacer dos cosas a la vez?", espetó Pardo, esbozando una sonrisa que también se dejó ver en la cara de Almeida.

Cristina Pardo: "¡Pero, oiga, señor Almeida!"

El alcalde siguió en su línea. "Eso lo deberían decir los que me conocen", contestó. "¡Pero, oiga, señor Almeida!", contestó Pardo, desesperada ante las respuestas difusas que daba el entrevistado. "¡Dígamelo usted. Respóndame!", continuó. "¿Yo puedo hacer dos cosas a la vez? Pues depende de qué dos cosas sean", opto por decir Almeida.

Entidades Cristina Pardo José Luis Martínez-Almeida Alcalde del Ayuntamiento de Madrid Alcalde del Ayuntamiento de Madrid