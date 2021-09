Gran bronca entre María Patiño y Kiko Jiménez: "¡Eres un machista al que han aceptado en una cadena en la que no tendría que estar!"

Kiko Jiménez ha entrado este miércoles en el plató de Sálvame con ganas de guerra. Al colaborador no le han gustado las reacciones de Belén Esteban y María Patiño a sus declaraciones en una famosa revista. En ella, el joven y su novia, Sofía Suescun, ponen a parir a la de San Blas, asegurando que tiene información comprometida sobre ella y su marido Miguel.

"Tenemos mucha información, conozco a muchos compañeros de trabajo de Miguel", advierte el tertuliano en referencia a la pareja de Belén. Esta, por su parte, ha comenzado el programa respondiendo con ironía a Kiko: "Gracias por abrir los ojos a toda España. Viva tú público y viva tú. Estoy contigo, en lo que haga falta, allí estaré", dijo con sorna Esteban después de mostrarse sorprendida por otras confesiones que hace Jiménez en Lecturas.

El andaluz ha desvelado que está "muy preocupado" porque siente que hay alguien que les quiere hacer daño: "Me embiste un coche y tengo miedo cada día que salgo a la calle", "miro con terror antes de salir de casa", "hay una mano negra" son algunas de las declaraciones hechas por el extronista. Según Kiko, sus compañeras han hecho algunas insinuaciones sobre los motivos que le han llevado a tener esa "paranoia".

"Yo estoy muy sano": las insinuaciones de Kiko Jiménez con María Patiño y Belén Esteban

"Esto te lo voy a decir a ti y a María Patiño. Porque la gente no es tonta y no me voy a andar con rodeos. Lo que hayáis hablado vosotras fuera para llevar una estrategia y dejarme a mí de algo que no soy, eso no lo voy a permitir. Si queréis eso, nos ponemos todos a lanzar mierda, que vosotras, por edad y por vivencias, tenéis el doble que yo. Yo estoy muy sano, muy cuerdo", advirtió, devolviendo las insinuaciones hacia las tertulianas.

"Otra cosa es que sienta que hay una mano negra que intenta hacer daño a mi pareja y eso me puede crear ciertos miedos y otra lo que estáis dando a entender vosotras dos. Eso os define como personas. Sois dos basuras", dijo con dureza Jiménez, al que no tardó en responder María Patiño de la misma manera.

"Te voy a decir una cosa, todavía no ha habido nadie que me amenace a mí en un plató de televisión. A mí ni mierda de mi vida, ni nada. ¿De acuerdo? Porque tu eras un niñato que no sabías lo que hacías mientras yo estaba currando y estudiando, ¿vale? Ni tengo una suegra desquiciada que va por los platós, ni tengo una chica que dice que es influencer y tiene que hablar de los compañeros, posando en una revista, basándose en una mentira", dijo a gritos la presentadora de Socialité.

"Y ahora vienes aquí y me lo dices a la cara, porque yo si que abandono este plató, pero a mí un niñato no me amenaza. Mi vida es muy limpia, cariño, no tengo nada de mierda. Ya basta, hacer televisión así, conmigo no, ¿vale?", le exigió al joven. "Pues conmigo tampoco", replicó Jiménez.

"Pues te vas a otro sitio. Pandillero, que eres un pandillero", cargó la colaboradora. "Pandillera serás tú llamándome niñato", se quejó el novio de Suescun. "Ya está bien, que un machista como tú que lo han aceptado en una cadena en la que no tendría que estar. Basta ya, basta ya", atizó Patiño antes de que Paz Padilla cortara por lo sano la discusión, pidiendo "contención" a ambos.

