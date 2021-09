'Art Attack' impidió a Jordi Cruz ser reportero de 'Caiga quién caiga': "Me dijeron que no podía entrar"

Jordi Cruz visitó este martes Zapeando para presentar su nuevo libro Mejor no te lo creas, pero además recordó cómo fue su etapa al frente de Art Attack, el programa sobre manualidades que presentaba. "Se grabaron siete temporadas, pero estuvo casi 16 años ininterrumpidamente emitiéndose", contó el actual locutor de Cadena 100.

Lo curioso es que el presentador del formato infantil estuvo a punto de formar parte de otro programa mítico de la tele: Caiga quien caiga. "No me cogieron porque ese fin de semana empezaron a emitir Art Attack en Antena 3", dijo. "Me llamaron de Telecinco y me dijeron que lo sentían, que no podía entrar".

Hay que recordar que en 2004, la cadena de San Sebastián de los Reyes compró los derechos del espacio, que años atrás se emitía en Telecinco. "La vida es así. Yo le tengo que dar las gracias todos los días a Art Attack por experiencia, por cariño y porque será algo que voy a llevar toda la vida".

El día que Leticia Sabater expulsó a Jordi Cruz de su plató en TVE

Jordi Cruz contó también cómo Leticia Sabater le expulsó de su plató. "Compartíamos estudio en TVE, fuimos a su programa un día, la liamos parda, y se ve que ella dijo 'estos niños que no vuelvan a entrar aquí nunca más'. Y no entramos", rememoró.

Por otra parte, el presentador habló del éxito que tuvo Art Attack en Latinoamérica aunque se vieron obligados a cambiar ciertas expresiones. "Aquello parecía más una orgía que un programa de manualidades", aseguró Jordi que, tal fue la popularidad allí, que salía en su rostro llegó a salir en los yogures de Argentina.

