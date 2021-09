"Permítame que me ría": Susanna Griso vuelve a chocar con Rocío Monasterio en 'Espejo Público'

Susanna Griso se ha vuelto a ver las caras este miércoles con Rocío Monasterio en Espejo Público. La política de Vox ha repasado la actualidad política, con especial atención al precio de la luz y el aumento de las agresiones homófobas. "El Gobierno ha hecho un ridículo espantoso", ha dicho.

La presentadora ha vuelto a chocar con la dirigente cuando le ha sacado el tema de la homofobia. "¿Para luchar contra ella lo mejor no es el blindaje a través de leyes LTGBI, que ustedes quieren derogar en la Comunidad de Madrid?", ha preguntado Griso. Monasterio ha defendido que su partido quiere derogarlas porque "no respetan la presunción de inocencia" poniendo de ejemplo lo sucedido con la falsa agresión de Malasaña. "Las leyes de la Comunidad de Madrid parte de la autodeterminación de género", ha asegurado.

"Yo ahora mismo podría decir que soy un hombre y nadie puede cuestionar que yo soy hombre ni pedirme un papel ni pedirme documentación. Un maltratador podría declararse mujer y automáticamente está fuera", ha seguido la política siendo interrumpida por la periodista: "Pero eso es un proceso que no es automático y usted lo sabe. Ahora mismo no lo es". "Ahora mismo con las leyes que hay vigentes en Madrid sí lo es. La autodeterminación de género depende de la voluntad de la persona y ningún funcionario puede exigir una documentación porque automáticamente puede ser sancionado administrativamente", ha proseguido Monasterio.

Griso choca con Monasterio en 'Espejo' por las leyes contra la homofobia

"¿Y conoce usted muchos casos como los que está ahora comentando?", ha repreguntado Griso a lo que la política ha replicado: "Le voy a contar ahora mismo un ejemplo. En La Rioja". "Hablábamos de Madrid", ha cortado de nuevo la presentadora. "Bueno, pero en Madrid podría pasar también y en Madrid nos lo planteamos. Nos faltaba para hacer la lista cremallera de hombre-mujer, hombre-mujer, mujeres. Podríamos haber declarado a una serie de hombres mujeres, que se hubieran declarado mujeres. Se hizo en La Rioja", ha dicho Monasterio.

Ha sido entonces cuando Griso no se ha podido reprimir esbozando una sonrisa: "Señora Monasterio, permítame que me ría". "¿Pero eso quién lo quería hacer? ¿Alguien de Vox en La Rioja me está diciendo?", ha preguntado. "Y el funcionario no pudo decir que no. Se presentó a una lista. Ya está", ha añadido la política a lo que Griso ha replicado: "Pues es para plantearse a quién llevan ustedes en las listas".

