"Sufrí abusos sexuales": la confesión de Sofía Cristo hace reaccionar en directo a Carlos Sobera con un contundente mensaje

Sofía Cristo protagonizó la gala de Secret Story de este martes, cuando compartió con la audiencia algunos secretos de su vida que ni siquiera su madre conocía. La dj confesó haber sufrido abusos sexuales cuando era una niña.

"Un día una persona, no puedo decir quien ni lo puedo decir nunca, perdona mamá. Con cinco años sufro abusos sexuales de esa persona. Pero no entendía qué era eso hasta que no me relacioné. Lo saben tres amigos míos y lo sabe mi terapeuta. No era consciente de que eso me podía llegar a afectar hasta que he sido más mayor y he visto cómo me relacionaba con personas. Nunca se lo he contado a mi madre ni a mi hermano porque es una persona muy allegada a nosotros. Nunca he querido contarlo", confesó.

Bárbara Rey se derrumbaba en el plató. "Mi niña, mi niña, mi niña", decía entre lágrimas mientras Carlos Sobera intentaba consolarla. "Lo siento mucho, no tenía que haberlo dicho. Pero necesitaba decirlo. Mamá, lo siento. Yo ahora estoy bien pero es normal que esto me remueva. Juro que soy la persona más feliz del mundo ahora", le dijo Sofía a su madre al producirse una breve conversación entre ellas. "Lo siento, no me di cuenta. ¿Por qué no me dijiste nada? Te quiero, te quiero, perdóname", respondía Bárbara.

Carlos Sobera reacciona ante la confesión de Sofía Cristo

"Lo que estás haciendo es absolutamente maravilloso porque hay gente que sufre abusos sexuales y no lo dice. Lo que estás haciendo es dar ejemplo. Lejos de arrepentirte siéntete muy orgullosa de lo que estás haciendo porque en este país se necesita gente como tú, con dos cojones bien puestos", dijo Carlos Sobera al escuchar a Sofía.

"Me gustaría decir una cosa que sale de mí. Lo que estás contando es muy grave, muy serio. Es de esas cosas que hay que procurar denunciar porque te puede destrozar la vida. Esto no estaba preparado, no era un secreto con el que tú venías a jugar", siguió Sobera.

"Por si alguno tiene la tentación de pensar que estamos haciendo mercado o a propósito, tengo que decirles con el corazón en la mano que esto es algo que yo personalmente, no como presentador sino como persona, le agradezco a Sofía. Creo que lo que hace, hace bien a tal cantidad de gente que sufre este tipo de abusos que esta lección de vida la tenemos que aprender de una vez y para siempre. Solo por eso, gracias", apuntó.

Entidades Sofia Cristo Concursante en Supervivientes Concursante en Supervivientes Carlos Sobera Pardo Presentador Presentador