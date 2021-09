Carmen Alcayde desvela en 'Sálvame' cuánto dinero le costó su operación de nariz

Carmen Alcayde ha sido uno de los fichajes que ha hecho Sálvame para intentar reflotar su audiencia, en caída libre por culpa de la serie Tierra amarga. La periodista, que se ha hecho fija en el magacín de Telecinco, ha coincidido este martes con Jorge Javier, el que fuera su compañero en Aquí hay Tomate.

Después de recordar peripecias en el mítico programa que se emitía en la sobremesa, la valenciana ha hecho repaso a todas las operaciones estéticas a las que se ha sometido a lo largo de su vida. Para ayudarla, Sálvame ha traído a un cirujano plástico.

"Pedazo de napia", ha dicho sin cortarse Jorge Javier al ver la nariz que tenía la presentadora, que no ha tenido ningún problema en comentar su evolución. Y es que la rinoplastia, la operación de nariz, ha sido la que más ha llamado la atención a los colaboradores.

"Tenía miedo de que me quedara la nariz de Michael Jackson. Nunca tuve complejo, pero no me cogían en los castings para la tele. Por aquel entonces la mujer real no se estilaba tanto, no quedaría bien en cámara", ha asegurado la tertuliana.

Carmen Alcayde pagó 25.000 euros por su rinoplastia

Alcayde ha contado que el doctor que pilotó su operación fue el mismo que le realizó el retoque de nariz a la reina Letizia: Antonio de la Fuente. La valenciana, además, ha desvelado que pagó 25.000 euros ahora hace 11 años, una cifra que ha escandalizado a todos.

Pero la rinoplastia no ha sido el único retoque estético de Carmen. La presentadora ha explicado que, después de tres partos, se sometió a una abdominoplastia para quitarse el exceso se grasa, la cual le inyectaron en el culo. También pasó por el quirófano para subirse el pecho y, recientemente, se ha dado "algún punto de bótox para abrirme la mirada".

