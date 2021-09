Sandra Barneda, sobre la traumática vuelta de Christofer ¿por dinero? a 'La última tentación': "Lo que viven no está pagado"

Volver al lugar que cambió el rumbo de sus vidas sentimentales para afrontar una experiencia distinta a la que vivieron en su momento y responder a la siguiente pregunta: ¿tomaron la decisión correcta? Cinco parejas, integradas por protagonistas de las tres exitosas ediciones de La isla de las tentaciones y sus parejas actuales, se someterán desde este miércoles 15 de septiembre en Telecinco a La última tentación, título de la primera secuela internacional del formato Temptation Island desarrollada por Mediaset España en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia).

Cinco parejas -Fani y Christofer, Lester y Patri, Isaac y Lucía, Andrea y Roberto y Mayka y Alejandro- vivirán por separado una experiencia que les sorprenderá desde su inicio: cinco de ellos convivirán en Villa Playa con exparticipantes con los que mantienen asuntos pendientes, mientras que sus parejas se alojarán en Villa Luna con la incertidumbre de lo que verán en las 'temidas' hogueras.

Lea también: Quién es Roberto de la Cruz, pareja de Andrea Gasca en La última tentación

La experiencia en República Dominicana será ofrecida en primicia en MitelePlus 24 horas antes de la emisión de cada entrega, a las 22.00 del miércoles en Telecinco. Además, Sandra Barneda también estará al frente de El debate de las tentaciones, en el que un equipo de colaboradores y expertos analizarán en directo lo que vaya sucediendo con los protagonistas con amplio contenido inédito. Esta emisión ha sido anunciada para la noche de los lunes, también a las 22.00 en Telecinco.

Este martes, durante la presentación del formato ante los medios a la que ha asistido ECOTEUVE.ES, Juan Ramón Gonzalo ha asegurado que los protagonista se han entregado "al 1000 por 1000", ya que "se apuntaron sin saber a lo que iban y cuál era el formato". "Nos han obligado a adaptarnos día a día al formato, corrigiendo errores. Veréis que cada día el formato va cambiando y se adapta a lo que va pasando. El equipo ha tenido que hacer un esfuerzo extra según lo que nos encontrábamos. El resultado es una auténtica bomba. Se han entregado. Vamos a ver su vida, sus emociones, sus pasiones... Es un programa de verdad", ha advertido el responsable de Cuarzo Producciones.

Barneda: "La isla les cambió la vida a todos, volver es un choque con el pasado"

A lo largo de la edición, que tendrá una duración similar a la de las dos primeras entregas del reality, se producirán una serie de giros "que nos han sorprendido a todos". "Lo que ha ocurrido es que el efecto de volver a la isla, emocionalmente para ellos es tremendo. La isla le ha cambiado al vida a todos y volver ahí es un choque con su pasado y todo lo que vivieron ahí. Me sorprendieron muchos cómo se abren y lo que te cuentan", valora Sandra Barneda, reconociendo que, al ya conocerlos, ha conseguido "guiarlos para que suelten lo que tenían que soltar".

La presentadora ha dado una pista además de las tramas que se verán durante La última tentación: "Hay concursantes de distintas ediciones y la sorpresa es que desconocíamos tramas que existían entre ellos a pesar de estar en ediciones distintas. Por eso es que había que ir cambiando la dinámica", añade la catalana, que tal y como han avanzado, "se volverá a emocionar, lo volverá a pasar mal y dará algún que otro zasca en las ceremonias del programa". "Hay alguien que me emocionó muchísimo. Dio un discurso que, cuando lo veáis, sabréis de quien hablo. Habló de aprender, de que en la vida estamos para crecer. El cambio que dio se lo agradecí", señala Sandra.

El alegato de Barneda contra la homofobia: "Nadie se merece salir a la calle y sentir miedo"

Durante su intervención, Barneda ha tenido la oportunidad de analizar si el reality cuenta historias que se ven día a día en el 'mundo real': "La isla de las tentaciones y La última tentación son un reflejo de una realidad que no nos atrevemos a contar. No sé el porcentaje de infidelidad, pero la intensidad del amor no se puede cuantificar", ha afirmado antes de dar su opinión sobre los motivos por los que, participantes como Christopher, han decidido volver a pesar de lo mal que lo pasaron en su edición. ¿Es una cuestión de dinero?

"A veces, tienes que superar momentos del pasado traumáticos y la única manera es meterte de cabeza. Creo que ellos deciden hacerlo. No diré cómo resulta la experiencia pero creo que es importante. Es como cuando alguien llama a un ex después de tres años y se sienten ridículos desde fuera, pero necesitas saberlo. ¿Lo del dinero? Lo que viven no está pagado muchas veces con dinero", ha valorado la periodista, que no ha querido dejar pasar la oportunidad de lanzar un serio alegato contra la homofobia tras el incremento de las agresiones al colectivo LGTBIQ+ que se ha vivido durante el último año.

Lea también: Estefanía corre al grito de ¡Christofer! en una primera promo de La última tentación

"Yo abogo por un mundo tolerante, plural, rico... Esta cadena tiene esa filosofía también y hay que remar a favor para que no suban las agresiones y los delitos de odio. Es algo de una lógica aplastante pero hay que seguir diciéndolo. Ojalá un día no tengamos que decirlo. Es básico para que seamos una sociedad libre y rica. Nadie se merece salir a la calle y sentir miedo. Nadie. Ahí tenemos que remar todos, pero todos. No hay duda. Si alguien me dice que no quiere remar, no lo entendería", ha declarado.

Así es el Círculo de fuego, la gran novedad en 'La última tentación'

Fani y Christofer, Lester y Patri, Isaac y Lucía, Andrea y su actual pareja, Roberto, y Mayka y su nuevo amor, Alejandro, han regresado a República Dominicana para poner a prueba la fortaleza y la solidez de sus relaciones a través de una dinámica que les sorprenderá desde el mismo momento en el que Sandra Barneda, presentadora del espacio, los reciba en el país caribeño.

Tendrán que vivir la experiencia por separado: cinco de ellos, en dormitorios compartidos con exparticipantes del formato con los que mantienen cuentas pendientes; y sus parejas, en Villa Luna, con el 'privilegio' de poder ver y oír lo que sucede en Villa Playa en las 'temidas' hogueras.

La última tentación introducirá más novedades en el día a día de sus protagonistas: desde los 'Círculos de fuego', encuentros cara a cara en los que en un tiempo limitado tendrán que tomar decisiones importantes sobre su futuro, una nueva 'Luz de la tentación' y juegos que prometen hacer aflorar sus emociones y sentimientos.

Entidades Sandra Barneda Valls Presentadora Presentadora