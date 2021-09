Ana Rosa se indigna con Pedro Sánchez y acaba criticando al PP: "Se lo tienen que hacer mirar"

Ana Rosa Quintana ha reconocido estar "perpleja" por el cisma interno que se ha producido en el PP de Madrid por ver quien se pone al frente en la región. Todo ha ocurrido tras las declaraciones de Esperanza Aguirre, que asegura que "ponerle trabas a Ayuso es ayudar a Sánchez", y de la respuesta de Teodoro García Ejea desde Génova.

"Tenemos un ticket en Madrid con la presidenta de la comunidad Ayuso y con el alcalde de Madrid Almeida, no vencedores, sino que han arrasado los dos, juntos han hecho que Madrid sea un ejemplo para toda España", ha dicho la presentadora.

"Que ahora desde el partido se hagan declaraciones unos en contra de otros, que si hay consejeros de la Comunidad de Madrid que apoyan más las tesis de Génova...", ha seguido para preguntarse: "De verdad, ¿este es el momento de que veamos una división dentro del Partido Popular?"

"Se lo tienen que hacer mirar. No lo puedo entender", ha dicho muy indignada Ana Rosa para después opinar lo siguiente: "Lo que diga Esperanza Aguirre puede ser más o menos afortunado, pero yo creo que desde Génova seguir ahondando en esto... Por qué no se sientan y hablan, que no estaría mal".

Ana Rosa 'atiza' a Sánchez por lo que dijo en TVE de las vacunas

Antes, la periodista también ha tenido para Pedro Sánchez por sacar pecho de la vacunación con Carlos Franganillo este lunes, en TVE: "¡Sánchez, que usted no ha vacunado a la gente! La han vacunado a los sanitarios, Europa, los científicos que han inventado las vacunas...".

"Parece que Sánchez nos ha ido vacunando uno por uno a todos nosotros. No sé si a ti te ha vacunado, a mí me ha vacunado un sanitario del SAMUR", ha terminado de decir Ana Rosa en un tono muy crítico hacia el presidente del Gobierno.

