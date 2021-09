El drama de Tamara, al descubierto tras su expulsión de 'Masterchef': "No puedo contarlo todo"

Tamara se convirtió en la primera expulsada de la sexta edición de Masterchef Celebrity, el talent culinario que este lunes regresó a TVE. La cantante, famosa por sus boleros, fue la peor en el cocinado final del programa y cayó derrotada ante Eduardo Navarrete y Vanesa Romero, los otros dos participantes que estuvieron a punto de salir del programa.

"Si salgo, no me lo perdonaré en la vida. Tengo cuatro niños y tienen que estar orgullosos de mí", dijo Tamara cuando se dio cuenta de que era una firme candidata a la expulsión en la primera gala de Masterchef Celebrity. Los jueces y Vanesa Romero intentaban animarla. "No puedo contarlo todo, pero...", se escuchó a la cantante. "Venimos de un año muy complicado. Mi marido tiene los negocios todos cerrados, yo llevo un año sin poder hacer conciertos y tenemos cuatro niños que mantener. Tengo que llevar paga a mi casa", dijo a cámara.

"Por aquí van a ir pasando todos", intentó animarla Pepe Rodríguez cuando charló con ella después de anunciar su salida. "No es por eso... es que mi situación es compleja. Tengo cuatro niños y es difícil de mantener", dijo la cantante en referencia a la dura situación que están viviendo los artistas durante la pandemia, con el sector paralizado.

El drama de Tamara: "Tengo que llevar paga a mi casa"

"Me he equivocado y ya está. Me lo he pasado súper bien y me hubiera encantado pasar más tiempo con mis compañeros y con ustedes. Me voy a casa con mis niños", añadió Tamara, que no paraba de llorar. "Se me parte el alma, Tamara. Tú eres una artista consagrada", dijo Pepe. "Cantando sí, pero cocinando no", dijo ella entre risas. "Seguiré cocinando porque tendré que seguir dando de comer a mis hijos", añadió.

El corazón roto. Eres increíble @Tamara_online, estamos súper orgullosos de ti y te mereces lo mejor https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/XL84pneQYl — MasterChef (@MasterChef_es) September 13, 2021