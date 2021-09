"Déjeme terminar": el momento de tensión entre Sánchez y Franganillo y la pregunta que no quiso responder

"Buenas noches, un placer estar en la pública". Así contestaba, con una sonrisa, Pedro Sánchez cuando Carlos Franganillo le daba la bienvenida a TVE en la entrevista que el presentador del Telediario hizo al presidente del Gobierno este lunes en prime time.

Una conversación de media hora de duración que comenzó con el precio desorbitado de la luz y continuó con la mesa de diálogo en Cataluña, cuya primera reunión estará presidida por Sánchez.

El primer momento de tensión se produjo a raíz de la denuncia falsa de Malasaña, en concreto cuando Franganillo apretó con Marlaska y preguntó por qué no tenía buena información. "La policía tenía dudas", apuntó el periodista. "Insinuó públicamente que había discursos políticos que contribuían a ese clima. Muchos lo entendieron como un mensaje a Vox", añadió ante el presidente del Gobierno.

"¿No es cierto que hay determinados discursos que contribuyen al odio? Esto me recuerda al debate que existió respecto a la violencia de género", respondió Sánchez, mientras que Franganillo quería repreguntar. "Déjeme terminar", cortó el presidente. "Sí, sí", contestó el periodista. "Una denuncia falsa no puede ocultar una realidad", apuntó Sánchez. "Hay una infradenuncia en delitos de odios y existen discursos políticos que contribuyen a ello". Franganillo, sin embargo, recordó que "los delitos de odio han crecido desde 2013, antes de que Vox tuviera presencia relevante. ¿No es arriesgado vincularlo?", insistió el presentador. "¿Pero no cree usted que señalar a los menores extranjeros no contribuye a la fractura de la convivencia? En esto hay que ser tajante", cerró el presidente del Gobierno.

Lea también: Un reportero de TVE, en apuros ante su conexión en directo más complicada con Carlos Franganillo: "Error"

"¿Me deja terminar?": Sánchez se molesta con Franganillo

La renovación del CGPJ fue el siguiente tema peliagudo. "Hace un año que no se reúne con Casado. ¿Por qué no descuelga el teléfono y le llama?", lanzó Franganillo. "Hemos intentado hablar y llegar a acuerdos. Algunos estaban cerrados y los rompió el PP", respondió Sánchez.

Lea también: Franganillo y Fortes critican la persecución a Rajoy en el programa de Cintora con Rajoy: "Eso no es periodismo"

El presentador le insistió por la forma de elegir a los jueces tras un comunicado de las asociaciones de jueces pidiendo ser los encargados de elegir a los miembros de CGPJ. "Para que los espectadores nos entiendan: los jueces ya proponen a los candidatos que son refrendados en el Congreso", comenzó Sánchez. "Se refieren a la otra parte...", cortó Franganillo. "¿Me permite terminar?", volvió a molestarse Sánchez.

La pregunta que Pedro Sánchez no quiso contestar a Franganillo

La última pregunta que el presentador lanzó a Pedro Sánchez tuvo que ver con la caída del PSOE en los sondeos. "¿Le preocupa las encuestas que estamos viendo, donde el PP va liderando?", dijo Franganillo. "¡Pero si las elecciones son en 2023!", exclamó Sánchez con una sonrisa. "A mí lo que me preocupa son los presupuestos, contener el precio de la luz, subir el SMI, superar la pandemia...", añadió el presidente.

Entidades Carlos Franganillo Presentador Telediario 2 Presentador Telediario 2 Pedro Sánchez Secretario General del PSOE Secretario General del PSOE

Relacionados TVE mantiene a Ana Blanco y Franganillo como pilares de los Telediarios y Diego Losada llega al fin de semana