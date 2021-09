Risto Mejide desvela el mote que el PSOE le ha puesto a su programa tras los fichajes de Esperanza Aguirre o Susana Díaz

Risto Mejide ha arrancado el curso anunciando el fichaje de nuevos políticos como colaboradores de Todo es mentira. En su primera semana, el presentador desveló que Esperanza Aguirre, Ábalos, Susana Díaz o Celia Villalobos, entre otros, se unían al plantel de tertulianos del programa de Cuatro.

Este lunes, antes de despedirse de los espectadores, y tras la última pausa publicitaria, Risto se ha hecho eco de una noticia que asegura que el PSOE ha puesto un mote a su programa tras el anuncio de las nuevas incorporaciones de cara a esta temporada.

Lea también: Risto Mejide da voz a un exorcista para hablar del obispo de Solsona y lo despide con un zasca: "Recuerdos al siglo XV"

El PSOE se burla de 'Todo es mentira' con un ácido mote

El publicista catalán ha asegurado que en el partido que lidera Pedro Sánchez se refieren a Todo es mentira como El Valle de los Caídos. De esta forma, se burlan de cómo Risto se ha hecho con los servicios de algunos representantes a los que la carrera política se les ha terminado.

Lea también: Risto Mejide ficha a Esperanza Aguirre como colaboradora de Todo es mentira

"Me parece súper gracioso, ¿Cómo pueden ser tan graciosos? Me parece superbrillante", bromeaba Marta Flich ante las risas del resto de colaboradores. "A mí mientras no nos exhumen...", vaciló Miguel Lago. "Nos gustan que se fijen en nosotros, lo que no sé es cómo se lo tomarán sus excompañeros del partido. No han dejado el partido, han dejado sus puestos de responsabilidad... entonces, ¿caídos?", dijo ya en tono serio el presentador.

Entidades Risto Mejide