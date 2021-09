Belén Esteban le para los pies a Ylenia en 'Sálvame' tras sus amenazas: "¡Ya estoy harta!"

Parecía que Ylenia Padilla y Sálvame habían enterrado las hachas de guerra... pero no. La de Benidorm ha hecho estallar a Belén Esteban, que hasta ahora se ha mostrado tranquila, después de amenazar con "desenmascarar" cada día a una persona del programa de Telecinco.

"Yo voy a demandar a todo Dios. (...) Esta semana veremos cómo va el tema. Cada día, desenmascaramos a uno de la 'telemierda', ¿vale?", ha dicho en otro directo de Instagram Ylenia, que ya ha empezado a 'disparar' contra la Esteban al decir que su amistad con María Patiño en realidad no es tal.

También ha tenido para Carlota Corredera, a la que llama "feminista traicionera". "Lo siento mucho si te has sentido mal en este programa. Ahora es tarde, señora", dice Ylenia a carcajada limpia mientras que de Jorge Javier asegura que "tú no tienes miedo en ningún lado, eres un mentiroso y un falso". "¡Sinvergüenza!", le llama. "Jorgito... Como ya no somos amigos. Tikitiki-venganza".

Belén Esteban brota contra Ylenia: "Soy madre de mi hija, de nadie más"

"Ya estoy harta", ha dicho Belén al ver el vídeo de la que, supuestamente, es su amiga. "Yo sé lo que he hecho, lo que hago y lo que haré. Yo no tengo nada que reprochar. ¿Ella qué ha hecho? Que ya está bien,", ha asegurado en un tono muy serio.

La colaboradora ha contado que iban a verse este fin de semana, pero Ylenia reculó finalmente. "Me dice que se anula la cita y me bloquea. ¡Hasta luego Mari Carmen! He llegado al tope", ha dicho. "Me he portado muy bien como amiga y me echó la culpa, pero también me canso y aquí me las he comido por ella. Soy madre de mi hija, de nadie más. ¡Y ahora haces otro vídeo!".

