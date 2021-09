Televisión Española enciende este lunes los fogones de la sexta edición de Masterchef Celebrity. El talent culinario regresa a La 1 para buscar al famoso que siga la estela de Miguel Ángel Muñoz, Saúl Craviotto, Ona Carbonell, Tamara Falcón y Raquel Meroño como vencedor del mítico formato de la cadena pública.

MasterChef Celebrity cuenta con el casting más diverso de su historia, gracias al cual los espectadores descubrirán el lado más zen de Verónica Forqué o la cara más competitiva de David Bustamante. Habrá momentos cómicos con la disparatada filosofía de vida de Samantha Hudson; o con la rivalidad entre los archienemigos Juanma Castaño y Miki Nadal. Incluso habrá quien, como Arkano, intente buscar el amor en el programa.

La pasión por la gastronomía y el deseo de ganar ha llevado a los aspirantes a tocar la puerta de las mejores cocinas nacionales, incluyendo las distinguidas con Soles Repsol y estrellas Michelin. Ningún esfuerzo es en vano si se trata de deslumbrar al implacable jurado: Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera.

El ganador obtendrá el trofeo del talent y 75.000 euros para donar a una ONG. Los duelistas, para ellos y un acompañante, tendrán un curso de cocina creativa de un fin de semana en el Basque Culinary Center de San Sebastián. Además, cada semana un aspirante ganará 4.000 euros que podrá donar a la ONG que elija si vence en alguna de las pruebas.

¿Quién es Samantha Hudson, concursante de 'Masterchef Celebrity 6'?

Entre los aspirantes de esta edición hay rostros muy conocidos por el gran público, como David Bustamante, Victoria Abril, Verónica Forqué, Carmina Barrios, Miki Nadal, Terelu Campos, Juanma Castaño, Vanesa Romero, Iván Sánchez, Belén López, Yotuel o Tamara. Sin embargo, hay otros a quien el público sus rostros no les suena tan familiar. Es el caso de Arkano, Eduardo Navarrete, Julian Iantzi y Samantha Hudson.

¿Quién es esta última? Samantha Hudson es actriz, cantante y uno de los iconos más disruptivos del colectivo LGTBIQ+ de los últimos años. Samantha Hudson nació como una inocente tarea de instituto, pero se ha convertido en un ambicioso proyecto musical que juega con los paradigmas del género, el sexo y la libertad de expresión.

La joven se convirtió en viral después del lanzamiento de su vídeo Maricón, que presentó como un proyecto para la asignatura de Cultura Audiovisual. La canción generó una gran controversia, el tema llegó hasta la política y Samantha fue excomulgada por el Obispo de Mallorca. Más tarde, tras un breve y accidentado paso por Barcelona, Hudson se lanzó al mundo de la canción y publicó otros éxitos como Burguesa arruinada o Dulce y bautizada.

Poco a poco, el personaje fue ganando notoriedad y participó en Las Uñas de Flooxer. Más tarde en Paca te lleva al huerto, Veneno y Drag Race España. Antes de su paso por Masterchef, Hudson ya estuvo en la pública como colaboradora de GenPlayz, espacio presentado por Inés Hernand en la plataforma de TVE. Además, Samantha Hudson presenta el podcast ¿Sigues ahí? de Netflix en compañía de Jordi Cruz (Art Attack).

Samantha Hudson es una extensión más de la personalidad de Iván González, un joven mallorquín de 21 años, responsable de esta performance viviente que de manera espontánea y sin dar explicaciones ha emergido del panorama queer más undergound.

No canta, no baila y tampoco cocina, pero eso no es problema para esta travesti que se define a sí misma como "La Reina de los Bajos Fondos" y que está dispuesta a entregarse por completo a los fogones. Samantha Hudson está preparando el lanzamiento de su próximo álbum discográfico con el sello Subterfuge, previsto para este otoño.

