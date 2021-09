Alsina pone a Iceta en apuros al preguntarle por el deporte que menos le gusta: "Me matan"

Miquel Iceta ha sido entrevistado este lunes en el programa Más de uno que presenta cada mañana Carlos Alsina en Onda Cero. El actual ministro de Cultura y Deporte protagonizó un momento de lo más divertido después de que el locutor le preguntara cuál era el deporte que menos le gusta.

La pregunta del periodista llegó después de que el político reconociera que no todos los deportes le gustan. Tras un breve silencio, el político ha optado por escaquearse de responder asegurando que, si dice lo que piensa, sería muy criticado. "No, porque me matan", aseguró en unas palabras que provocaron las risas de los tertulianos del programa.

Enseguida, el catalán ha querido matizar su respuesta asegurando que muchas veces a uno no le gusta algún tipo de disciplina deportiva por desconocimiento. Así pues, Iceta ha asegurado que ha descubierto recientemente lo interesante que es el deporte paralímpico. Lo hizo tras ser invitado a jugar un partido de baloncesto sobre ruedas. "Es tan o más emocionante como el baloncesto que estamos acostumbrados a ver", ha valorado.

Iceta, en apuros dos veces en el programa de Carlos Alsina

A pesar de escurrir el bulto, Iceta sí se ha mojado al reconocer que le gusta "más el básquet que el fútbol" y ha explicado los motivos por los que piensa de esta manera. "Siempre he pensado, una hora y media para dos o tres goles...", ha asegurado defendiendo que el baloncesto tiene más dinamismo.

Iceta protagonizó otro momento gracioso ante los micrófonos de Atresmedia después de que Rubén Amón le preguntara por la chapa que llevaba en la solapa de su chaqueta. El periodista le dijo que, desde su posición, el símbolo del pin parecía el del "toro de lidia". "¡Rubén, es el símbolo de los paralímpicos!, exclamó el ministro provocando nuevas carcajadas entre los presentes.

