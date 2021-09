Coco Comín acusa a 'OT' de fraude y Tinet Rubira estalla contra ella: "Las cosas no son como las cuenta"

Operación Triunfo ha recibido en los últimos días un duro ataque. Cuando están a punto de cumplirse 20 años desde el estreno de su primera edición en TVE, una exjueza del talent musical ha acusado al programa de ser un fraude y estafar a los espectadores del mismo.

Coco Comín, quien formara parte de la mesa del jurado en OT 2008 y OT 2009, durante su etapa en Telecinco, ha sido la encargada de soltar la bomba. "Estos 'talent shows' están llenos de mentiras, no es verdad nada. Ni quien gana ni quien pierde. Son imposiciones de las direcciones de los programas porque interesa más uno que otro", aseguró la bailarina en palabras a Crónica Global.

Lea también: Ana Obregón regresa a TVE: presentará el Telepasión de Navidad con Boris Izaguirre

Es entonces cuando Comín asegura que la (supuesta) expulsión de Pablo López fue una orden de dirección: "Tuve que eliminar a Pablo López. Me tocó hacerlo y yo no quería. Estas elecciones te las mandan porque te dicen, antes de ver la actuación: 'Tú hoy eliminas a este y Risto hoy elimina a este", afirmó la coreógrafa.

Tinet Rubira carga contra Coco Comín tras su rajada

Las graves acusaciones de Coco Comín encontraron la rápida respuesta de Tinet Rubira, director de Gestmusic, la productora responsable de Operación Triunfo. A través de su cuenta personal de Twitter, el catalán ha desmontado en pocas líneas las acusaciones de Coco Comín, a la que reprocha que manipule los hechos que ocurrieron durante su estancia en el concurso.

Lea también: TVE ficha a Javier Ruiz para presentar un debate político en La 1

"Evidentemente las cosas no son como las cuenta Comín, porque Pablo López no lo eliminó nadie, quedó segundo de su edición o sea que llegó a la final", ha recordado Rubira. "De todas maneras, a un concurso tan fraudulento yo no me presto a ser jurado dos temporadas y después seguir trabajando en la productora", ha concluido el jefe de la compañía en un dardo a la que fuera su compañera.