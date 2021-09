El mal rollo llega a 'Secret Story': Cristina Porta acaba llorando tras una gran bronca con Isabel Rábago

Isabel Rábago se ha convertido en una de las grandes protagonistas de Secret Story en sus primeros días desde que arrancase la edición el pasado jueves en Telecinco. La veterana tertuliana de Mediaset ha desatado la primera gran bronca de la casa contra Cristina Porta y ha sido la primera concursante en accionar el 'pulsador' para intentar destripar el secreto de uno de sus compañeros.

El mal rollo no ha tardado en llegar al reality y el primer gran desencuentro entre los participantes se ha producido por culpa de la prueba semanal. Durante estos días, los concursantes tenían que ir cogiendo una serie de escarabajos de cerámica y llevar uno a uno hasta lo alto de la pirámide colocada en el pabellón principal de la casa. Sin embargo, lo que no sabía ninguno es que la prueba sólo se superaría si Sofía Cristo y Luis Rollán lograban boicotearla desde la 'white room'.

Lea también: Terelu Campos explota contra Edmundo Arrocet: "Tú me has nombrado a mí y yo ahora voy a entrar"

Cristina Porta acaba llorando tras una gran bronca con Isabel Rábago

Pues bien, algunos concursantes se quejaron de tener que hacer su parte de la prueba justo después de comer, momento en el que creen que no están en las mejores condiciones para escalar la pirámide. Cristina Porta lamentó entonces que no todos tuvieran "la misma predisposición" para realizar el reto propuesto esta semana por el reality".

Lea también: Quién es Cristina Porta: el pasado de la periodista deportiva que salta a Mediaset como concursante de 'Secret Story'

Las palabras de la periodista deportiva no gustaron nada a Lucía Pariente e Isabel Rábago, que no dudó en enfrentarse a su compañera, echándole en cara haberse autoproclamado "controladora de la prueba y la que controla a todos". Fiama también se sumó a la discusión y Cristina Porta aseguró sentirse "atacada". "No te pongas a la defensiva. Esto no es un ataque. El día que tengamos un ataque sabrás por qué es y tendremos un 'tú a tú' en igualdad de condiciones", le advirtió la colaboradora de Telecinco minutos antes de que Porta se marchara llorando a una de las habitaciones. Tal y como anunció Jordi González, estas imágenes de la concursante abatida se verán en el 'última hora' presentado este lunes por Lara Álvarez.

Entidades Isabel Rábago Periodista Periodista Cristina Porta Concursante de 'Secret Story' Concursante de 'Secret Story'