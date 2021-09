Terelu Campos explota contra Edmundo Arrocet: "Tú me has nombrado a mí y yo ahora voy a entrar"

La entrada de Edmundo Arrocet a Secret Story ha supuesto una revolución en el Clan Campos. El humorista aseguró el pasado jueves que la versión de María Teresa Campos sobre su ruptura no se corresponde con la realidad. Este sábado, Terelu Campos aprovechó su espacio en Viva la vida para desmontar las palabras del argentino.

"A mí ya no me sorprende nada, yo ya me lo espero todo, pero a mí me hubiera gustado que esto después de dos años se quedara en la privacidad de los mensajes", empezó diciendo Terelu sobre las declaraciones de Edmundo.

La colaboradora leyó un mensaje que envió a 'Bigote' al día siguiente de dejar la casa de su madre: "Soy yo quien le digo que si no va a volver, como tenia previsto hacerlo, que por lo menos la llame o le escriba un mensaje. Textualmente mis palabras fueron 'te ruego Edmundo que no desaparezcas sin escribirle. No me corresponde a mí como hija terminar una relación de casi seis años'".

La hija de María Teresa se mostró muy decepcionada con el humorista: "Hay personas que distorsionan la realidad. Yo tengo muy claro lo que tengo aquí escrito". "¿Tú te lo esperabas?", le preguntó Emma García. "Yo me esperaba cualquier cosa. En el fondo de qué va a hablar. Si vuelve a España lo lógico es que hable de la ruptura con Teresa", respondió ella.

Terelu Campos explota contra Edmundo Arrocet: "Tú me has puesto en el punto de mirar y no me voy a callar"

"A mi me parece muy bien que hable. Pero no me voy a quedar callada. Tú me has puesto en el punto de mira, pues yo no me voy a aguantar cuando alguien me diga que no digo la verdad. En este móvil hay muchos mensajes", explicó la madre de Alejandra Rubio.

La colaboradora de Viva la vida defiende que Edmundo tardó en contestarle, pero que cuando lo hizo le puso textualmente "ya he escrito a tu madre". Con este mensaje se desmontaría la versión de Arrocet al asegurar que no le había mandado ningún mensaje a María Teresa Campos vía WhatsApp.

