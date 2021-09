Ylenia, arrepentida de sus polémicas palabras contra Telecinco: "Es un error esta actitud vengativa"

Hace unos días, Ylenia Padilla daba unas polémicas declaraciones sobre Telecinco en uno de sus directos de Instagram. "De los personajes de 'telemierda' y 'Mierdaset' no pienso nada", confesaba la de Benidorm. Este sábado, 11 de septiembre, Socialité ha conseguido hablar con la exconcursante de GH y se ha mostrado arrepentida de sus palabras.

"Analizo y me doy cuenta que es un error es actitud que solo me hace daño a mí", confiesa Ylenia en una conversación telefónica con el programa que presenta María Patiño. Además, la excolaboradora de Telecinco ha desvelado el motivo real por el cual decidió alejarse de la televisión.

Lea también: 'Sálvame' responde a Ylenia Padilla y ella contraataca a golpe de tuit: "Nos veremos en el juzgado"

"Desaparecí porque estaba saturada y la iba a pagar con vosotros. Después de mucho analizando la he terminado cagando igualmente. A veces necesitas parar para asimilar lo que ha pasado y superar el dolor. Se me machaca mucho más que a otros personajes, se me ninguneaba", ha explicado Padilla.

Ylenia, arrepentida de sus polémicas palabras contra Telecinco

Mas adelante, Ylenia ha añadido que no se sentía valorada mientras que a otros personajes sí: "A señoritos que no tienen don de palabra, menos que yo, se les da la calidad de comunicar, y a mí se me reduce a payaso. Yo solo no valgo para espectáculo, tengo estudios, don de palabra, no entiendo que se me reduzca a un payaso".

Lea también: 'Sálvame' e Ylenia dan un paso hacia la reconciliación: "No te quedes con esa espina"

La exparticipante de Gandía Shore confiesa que no sabe si volverá a los platós: "Siento rechazo pero también me encanta la tele. Es una gran duda en mi cabeza. Es un sentimiento de amor/odio con la tele. He crecido y aprendido mucho, pero digo 'a ver si me vetan y esa puerta se cierra para siempre', porque yo no soy capaz de cerrarla".

Entidades Ylenia Concursante de Gandía Shore Concursante de Gandía Shore

Relacionados El gesto de Kiko Hernández con el que vuelve a mostrar su apoyo a Rocío Carrasco