Iker Jiménez anuncia el fin de su programa 'Milenio Live': "Es una decisión personal"

Iker Jiménez ha confirmado este viernes a sus seguidores que no habrá más emisiones de Milenio Live, el programa que presentaba junto a Carmen Porter en la noche de los viernes y que se emitía en su canal de YouTube desde el estudio de su casa.

El periodista echa el cierre a este espacio después de tres años en emisión por "una decisión personal", tal y como explica en un hilo en Twitter a su tribu (así se hacen llamar sus fans). Iker asegura que "para mí el éxito es explotar, sondear, probar. Aventurarse en nuevos mundos" al mismo tiempo que promete "sorpresas".

"Ahora hay que tocar otras teclas. Porque en eso consiste la vida. Al menos para mí. Nada está exento de riesgo. Eso también es la vida", dice confirmando, por otra parte, que La estirpe de los libres sí continuará. Se trata del espacio creado en plena pandemia.

Iker Jiménez desvela la clave del éxito de 'Milenio Live'

El presentador, que sigue en televisión por partida doble con Cuarto Milenio y Horizonte, ha detallado cómo nació Milenio Live. "Una noche medio de fiebre, me metí en el estudio Alma y me puse a ver la mesa de mezclas. Era un estudio solo para sonido. Y era 2018. Entonces se me ocurrió algo", cuenta.

"Por qué no poner tres cámaras y conectarlas al estudio como un set de radio y televisión/youtube a la vez. Pero la gran innovación fue esa. ¿Por qué no conectar por Skype los móviles de nuestros corresponsales y entrar en vivo casi como un carrusel del misterio, la historia y la investigación? Y sentí el 'eureka".

Lea también: La última pulla que Iker Jiménez ha lanzado al "hombre de la ciencia del país": "No sé, es fuerte"

El periodista explica que él "manejaba la mesa de mezclas, el estudio de sonido al completo y y gracias a una streamdeck tenía el control de nuestras cámaras y las exteriores. Nunca se había hecho algo así en nuestro mundillo. Conexiones intercalándose en vivo desde lugares conectado por un estudio en casa".

Entidades Íker Jimenez Elizari Presentador Presentador Carmen Porter Ucha Presentadora Presentadora