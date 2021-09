Alba Carrillo carga contra la productora de su propio programa por lo que hacen en 'El programa de AR'

A Alba Carrillo no le ha gustado mucho que sus compañeros destacaran lo "guapa" que ha reaparecido Rocío Flores este viernes en El programa de AR. La hija de Lucía Pariente no se ha cortado al dejar entrever en directo en los programas producidos por Unicorn Content, no se puede hablar mal de ella.

"Claro, que vais a decir si estamos aquí en la productora de...", ha dicho Carrillo a lo que Sonsoles ha interrumpido indignada: "Perdona, perdona. Parece mentira que no sepas la libertad total y absoluta que tienes para decir lo que quieras", ha dicho la presentadora de Ya es mediodía.

La modelo, lejos de dar un paso atrás, ha insistido diciendo que "aquí se quiere mucho a Rocío Flores". "Y a Rocío Carrasco cuando ha habido cosas", ha soltado Sonsoles haciendo alusión a la íntima amiga de Carrillo que, con mucha guasa, se ha dirigido a Rocío Flores.

"Le mando un beso, que objetiva no eres, pero bueno. Yo tengo que defender a mi madre, no sé si sabes lo que es eso, punto y se acabó", ha dicho. "Un poquito de respeto a las madres. Sororidad a las madres". "Ya las hijas", ha espetado Marta López a lo que Carrillo ha respondido en referencia a la agresión de Rocío Flores a su madre. "Bueno sí, pero mi amiga no tiró a nadie por las escaleras".

Alba Carrillo: "Sabéis lo que ha pasado en esta productora"

Inmediatamente, Ónega la ha advertido. "Cuidado con algunas afirmaciones que no limitan tu libertad Alba Carrillo para decir lo que te dé la gana, solo faltaba". "¿Cuáles afirmaciones?", ha preguntado asegurando que "hay una condena". "Bueno ya, pero no vamos... Y no es por que lo mande una productora sino porque no vamos a hablar de según que temas. Y aquí un día defendemos a Rocío Carrasco y otro día...", ha dicho Sonsoles. "Poco, poco. Podríamos defenderla más", ha asegurado Carrillo.

"Alba Carrillo Pariente no puedes decir que este programa cuando ha entendido que lo que hizo Rocío Carrasco...", decía Sonsoles siendo nuevamente interrumpida por Alba: "Tú sí, pero en general...". "No puedo porque no voy a empezar el primer día en guerra, pero sabéis lo que ha pasado en esta productora. ¡Es que no puedo hablar!", ha seguido diciendo la modelo.

"Hombre el tiro a degüello por las mañanas, no nosotros pero el tiro de Lequio y todos contra Rocío...", ha dicho en clara referencia a AR a lo que Sonsoles ha terminado por defender a su magacín: "Esto es Ya es mediodía y cada programa es soberano y tú lo sabes. Aquí somos absolutamente libres. Tú vas a decir lo que te dé la gana siempre y me encanta que sea así".

