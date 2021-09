¿Qué pasó entre Miguel Frigenti y Miguel Ángel Nicolás?: el motivo de su enfado en Mediaset

Miguel Frigenti ha dado el salto definitivo. El mítico especialista en realities de Telecinco ha entrado al fin en uno: el periodista ha aceptado ser concursante de la primera edición de Secret Story, programa en el que un grupo de famosos convive en una casa (la misma de GH en Guadalix de la Sierra) intentando ocultar sus secretos y tratando de adivinar el secreto con el que han entrado sus compañeros.

En su vídeo de presentación, el actual colaborador de Sálvame se mojó, diciendo el nombre de aquellas personas con las que no le gustaría encontrarse en el nuevo reality de Mediaset. El joven da una lista y sorprende al nombrar al que hasta hace unos meses era su jefe en Ya es mediodía: Miguel Ángel Nicolás, jefe de la sección Fresh del espacio presentado por Sonsoles Ónega.

Este viernes, Nicolás ha tenido la oportunidad de responder a Frigenti, tanto desde El Club Social de El Programa de Ana Rosa como desde su propio programa. "En el video de presentación saca una lista de personas con los que tiene una mala relación..... Yo jamás he hablado de él, él varias veces me ha buscado en Sálvame, yo obviamente no voy a contestar", empezó diciendo Miguel Ángel.

"Hay muchas cosas que por mi posición en Ya es mediodía no puedo contar, que aclararían muchas cosas. No estamos a la misma altura, no es por nada, hay cosas que no puedo decir como persona del programa y que él desconoce... ya veré si me ofrecen subir a la casa qué pasa", siguió contándole a Joaquín Prat. "Yo nunca he hablado de él, me ha buscado y como nunca le he contestado, igual está deseando saber qué es lo que pienso", ha teorizado.

Fue entonces cuando Prat le preguntó por qué motivo dejaron de contar con él para el Fresh: "Pertenecen a partes del programas, son decisiones que se toman y ya está", afirmó, asegurando que durante el tiempo en el que Alba Carillo estuvo en GH VIP, según Frigenti, "Isabel Rábago y yo le hicimos la vida imposible". "Si sigue hablando, pues si me apetece, si tengo ganas y lo considero, contaré lo que sucedió", advirtió el tertuliano.

La pulla de Miguel Ángel Nicolás a Miguel Frigenti: "El despecho es muy malo en la vida"

El tema continuó más tarde, cuando Miguel Ángel Nicolás reapareció en Telecinco en la sección de corazón de Ya es mediodía. Nada más arrancar, Marta López y Alba Carrillo bromearon recordando que uno de los secretos es que uno de los concursantes ha sido amante de un presentador de televisión. "Tú has presentado cosas...", soltó entre risas una de las colaboradoras.

Tras varios segundos de silencio, Nicolás miró a Sonsoles Ónega y soltó un comentario que ha levantado todo tipo de teorías: "El despecho es muy malo en la vida", aseguró mientras sus compañeras comenzaban a gritar. "Jamás he dicho nada de él ni en público ni en privado. Si he dicho algo, ha sido bueno", ha asegurado finalmente. "Las cosas no tienen nada que ver con lo que él cuenta", ha querido aclarar a los espectadores.

