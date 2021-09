"Por cierto, usted tiene pronto un juicio": Ferreras pilla a Errejón desprevenido con la pregunta que menos esperaba

Antonio García Ferreras ha recibido este viernes a Iñigo Errejón en el plató de Al rojo vivo. El presentador ha entrevistado al líder de Más País mientras analizaban la actualidad y el programa iba abordando distintas cuestiones informativas del día.

En un momento dado, Al rojo vivo ha emitido las imágenes de una concejala del PP que arremetía a través de Tik-Tok contra Pedro Sánchez de una manera desproporcionada, incluso deseándole la muerte. "Madre mía...", ha dicho Ferreras. "Luego ha retirado el vídeo y ha dicho que se ha excedido... Se ha excedido".

Inmediatamente, el presentador se ha dirigido a su invitado: "Por cierto, señor Errejón, usted tiene pronto un juicio", ha espetado Ferreras. El diputado no se esperaba la pregunta en ese momento. "...Hay un señor de extrema derecha que me ha denunciado, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza", ha acertado a responder Errejón.

La pregunta de Ferreras que Errejón no se esperaba

"Por presunta agresión, delito leve, ¿será un juicio rápido?", ha seguido el presentador. "Sí, es lo que antes era un juicio de faltas. Hay un señor de extrema derecha que me increpa, me denuncia...", ha continuado Errejón. "Él dice que usted le golpeó", ha repreguntado Ferreras. "Sí, sí, lo que pasa es que no tiene pruebas y es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, yo responderé donde tengo que responder", ha zanjado el líder de Más País.

