José Yélamo llega a 'La Sexta Noche', ¿con el fichaje de Pablo Iglesias?: "Todo puede ser"

La Sexta Noche arranca una nueva etapa con José Yélamo y Verónica Sanz este sábado. El periodista, que sustituye a Iñaki López, es la gran novedad de la tertulia política de la cadena de Atresmedia, que estrena, "bajo la misma esencia", su temporada número 11. "Llevo digiriendo la noticia tres meses y, como digo yo, está siendo como un embarazo, quiero parir ya", bromea él en la conversación mantenida con ECOTEUVE.ES antes de la puesta de largo.

"Hay nervios, pero, sobre todo, ilusión y ganas", añade su nueva compañera. "El espectador tiene que estar tranquilo porque se va a encontrar el formato que ya conoce. Seguiremos pegados a la actualidad porque La Sexta es sinónimo de actualidad y, además, añadiremos el análisis que siempre ha tenido este programa", dice el presentador.

Yélamo, además, avanza que "habrá alguna cara nueva que no podemos desvelar" y "algún político que, en otro momento, ha tenido mucha relevancia y que se va a unir al equipo de analistas". "¿Ha sido vicepresidente del Gobierno?", preguntamos. "¿Lo dices por Pablo Iglesias, no?", contesta entre risas. "Yo, sinceramente, no lo sé, porque hay cosas que no dependen de nosotros. Pero, oye, todo puede ser. No lo sé".

Con la duda de si el exlíder de Podemos recuperará o no su sitio en La Sexta Noche (quizás podría ser José Luis Ábalos), el presentador confirma que seguirán formando parte del programa políticos de la talla como José Bono o José Manuel García-Margallo. Lo que es seguro es que este sábado, el espacio entrevistará a la ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez García.

José Yélamo: "Tengo buena relación con Rufián, hablamos mucho de fútbol"

A lo largo del curso, Yélamo y Sanz tendrán que lidiar con políticos de todas las ideologías. "Toda persona con cierta relevancia elegida por los ciudadanos tiene un sitio en La Sexta Noche. Si no quiere venir, allá él. Pero están todos invitados", asegura ella mientras que él incide en la importancia que tienen como periodistas de "ofrecer al espectador un abanico amplio e incentivarle para salir de esa dictadura del algoritmo que marca Twitter". "Hay que ser plurales", sentencia.

Preguntados sobre qué político les ha sorprendido más en las distancias cortas, Verónica lo tiene claro al nombrar a Yolanda Díaz. "La conozco desde hace bastantes años, cuando estaba en el Congreso. Con ella, establecí enseguida una relación muy fácil y cómoda. No sé si todo el mundo percibe lo mismo que yo, pero al conocerla en persona, tienes la sensación que sabes que no va a parar de trabajar, que tiene clarísimo hacia donde camina".

Yélamo, por su parte, dice tener muy buena relación con el exministro Margallo: "Es una persona excepcional con los periodistas". "Y luego, tengo una relación muy vinculada al fútbol, que me parece muy divertida, con Gabriel Rufián. Hablo mucho con él de fútbol, el es del Espanyol y yo soy del Cádiz", añade el presentador.

Por último, Yélamo dice que Iñaki López le ha aconsejado, aunque parezca "contradictorio", que "trate de ser yo y que tenga mano izquierda" con los colaboradores, Inda, Marhuenda, Maestre y compañía. "Les tengo cariño a todos, pero les he tratado en el contexto de Más vale tarde. Es verdad que en La Sexta Noche se calientan en algún momento, e incluso, suben el tono. Yo voy a confiar en que me tienen cariño y que yo se lo tengo a ellos", termina.

