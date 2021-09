"¿Qué harían las otras cadenas sin 'Saber y ganar'?": el recado de Jordi Hurtado a Telecinco y Antena 3

Jordi Hurtado es la cara más emblemática de La 2. Presenta el espacio más exitoso de la cadena, Saber y ganar, que está a punto de cumplir 25 años de emisión ininterrumpida en la sobremesa del segundo canal de RTVE.

"Yo llegué a TVE hace 36 años y lo primero que dije fue 'Si lo sé no vengo'. Pero me quedé muy a gusto", dijo el presentador durante la presentación de la nueva programación de la cadena. El comentario, como recordarán los más veteranos, se refería al primer concurso que condujo en la cadena pública, Si lo sé, no vengo (1985-1988).

Lea también: Por qué Pilar Vázquez no está en 'Saber y ganar': el motivo de su ausencia en el concurso de Jordi Hurtado

Años después, en 1997, arrancó Saber y ganar, que en febrero alcanzará el cuarto de siglo en antena. Para celebrarlo, el programa emitirá una serie de especiales que se emitirán una semana cada mes +desde septiembre- para recibir a los concursantes más míticos del formato. "Cada mes tendremos una semana en la que los 'magníficos' volverán a estar con nosotros y con los espectadores fieles de RTVE". Los primeros serán Victoria Folgueira, Enrique Gómez León y David Leo.

Lea también: Quién es Elisenda Roca: todo sobre la voz de 'Saber y ganar' que releva a Juanjo Cardenal

Jordi Hurtado: "Saber y ganar es la gran cantera de concursantes"

Este último también se hizo popular por su paso por Pasapalabra. De hecho, muchos participantes de este concurso -en su etapa en Telecinco y Antena 3- y de otros como Boom, se dieron a conocer primero en La 2. "Saber y ganar es la gran cantera de concursantes. ¿Qué harían todos los programas y todas las cadenas si no existiera Saber y ganar?", lanzó Jordi Hurtado. "Por eso, ¡Saber y ganar forever!", concluyó.

Lea también: 'Saber y ganar' provoca un revuelo en Twitter al nombrar la localidad gallega de Muxía

Entidades Jordi Hurtado presentador de Saber y Ganar presentador de Saber y Ganar

Relacionados El mensaje de Jordi Hurtado a Juanjo Cardenal el primer día de su jubilación