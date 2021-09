César Carballo sorprende a Iker Jiménez con su opinión sobre la vacunación de niños: "¿Tú qué harías doctor?"

Iker Jiménez arrancó este jueves una nueva temporada de Horizonte en Cuatro. Tras hablar de Afganistán, el periodista moderó un debate sobre la vacunación de los niños. En la mesa estaban presentes el pediatra y epidemiólogo Quique Bassat, el psiquiatra forense José Miguel Gaona y el médico César Carballo.

Bassat, en primer lugar, avisó que un 10% de los niños que se infectan pueden desarrollar un covid persistente. Explicó que la sintomatología es menor que en adultos, pero sí que pueden tener "cefaleas persistentes, apatía, incapacidad de hacer la actividad física que hacían antes de infectarse...". En todo caso, Bassat es partidario de la vacunación a los niños.

El investigador ICREA en ISGlobal aclaró que los estudios en el grupo de 12 y 16 años concluían que "la vacuna era muy segura, tremendamente eficaz, casi un 100% de eficacia contra las variantes previas a la delta". "A la hora de tomar la decisión de si vacunas o no a tu hijo has de poner en la balanza el riesgo con el beneficio", añadió recordando que los estudios en niños menores de 12 años "están en marcha ahora" y que los resultados se esperan para "finales de otoño".

César Carballo: "Yo ahora mismo no los vacunaría"

"¿Tú qué harías, doctor?", preguntó Jiménez a Carballo a continuación. "Yo ahora mismo no los vacunaría", dijo de forma rotunda el médico de urgencias del hospital Ramón y Cajal. "Esperaría y te voy a decir por qué. Hablamos de niños de 12 a 15 años y un porcentaje que no supone demasiado para el de la vacunación nacional", explicó. "¿Eso va a contribuir a disminuir la transmisibilidad? No, porque es una población muy pequeña".

Lea también: La propuesta del doctor César Carballo para poner fin a la pandemia: "Hay dos piezas claves"

El doctor Gaona, por su parte, refrendó los argumentos de Carballo explicando que su hija pequeña tuvo síntomas solo "unas pocas horas" y generó anticuerpos. "Yo no la vacunaría", afirmó el psiquiatra. "Las posibilidad de que le ocurra algo son pocas", concluyó. Hay que recordar que los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) recomiendan la vacunación a todas las personas mayores de 12 años.

Entidades Íker Jimenez Elizari Presentador Presentador