Choque entre Ana Rosa y Santiago Abascal: el tema en el que nunca están de acuerdo

Ana Rosa Quintana ha entrevistado este viernes a Santiago Abascal, líder de Vox, después de que se supiera que la denuncia por una agresión homófoba en Malasaña era falsa. "El odio político esta dirigido contra Vox", se ha quejado el diputado en Telecinco.

"Se han dedicado a señalar a Vox por una agresión que no se produjo. Y me alegro de que la denuncia fuera falsa y que eso no haya ocurrido. Y aunque hubiera ocurrido, Vox no tenía ninguna responsabilidad", ha dicho Abascal.

Ana Rosa Quintana ha querido saber cuál es la postura de Vox sobre el colectivo LGTBI. "No entendemos que haya un colectivo LGTBI. Entendemos que haya españoles. A los españoles no les preguntamos sobre gustos sexuales. Esa es nuestra posición: respetar a todo el mundo como es", ha comentado el líder de Vox, criticando después a lo que él considera un "lobby" gay. "Se quiere arrogar la representación de todas las personas homosexuales".

La presentadora ha buscado la reacción de Abascal a las últimas declaraciones de Marlaska después de saberse que la denuncia había sido falsa. "Dijo que él no había señalado a ningún partido", ha comentado Ana Rosa.

"Es un mentiroso compulsivo. El señalamiento a Vox es una práctica institucionalizada. Señaló directamente a Vox tras esta falsa agresión. Es un mentiroso compulsivo, no tiene un solo principio, está dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder", ha respondido Abascal visiblemente molesto.

Ana Rosa y Abascal chocan: "Lo he discutido contigo"

"He leído algún tuit de ustedes que en el que dicen que les quieren ilegalizar", ha planteado Quintana. "Sánchez está acabado el día que devuelva a los españoles la palabra y el voto que les ha robado con mentiras. Por eso le hemos llamado, y yo lo he discutido contigo, Gobierno ilegítimo que no ilegal", ha lanzado Abascal, un comentario que ha provocado la respuesta de Quintana.

"Hemos discutido porque yo le he dicho que sí es legítimo", ha lanzado la presentadora. "No es legítimo mentir. Será legal, pero no legítimo", ha apuntado el diputado. "No es legítimo mentir pero el Gobierno sí es legítimo", ha insistido la periodista. "El que llega mintiendo a los españoles, dice que no va a pactar con comunistas, separatistas y terroristas y luego lo hace, es un Gobierno que ha llegado de manera ilegítima. Es un Gobierno ilegítimo instalado en la mentira", ha zanjado Abascal.

