Quién es Cristina Porta: el pasado de la periodista deportiva que salta a Mediaset como concursante de 'Secret Story'

Cristina Porta se ha convertido en una de las concursantes de Secret Story, el nuevo reality de Telecinco que presenta Jorge Javier Vázquez. Es uno de los nombres más desconocidos y llamativos, aunque muchos espectadores sí la conocen por su trabajo como periodista deportiva.

Cristina Porta presentó hasta hace muy poco The game show, un programa de videojuegos de La Sexta. Así se despidió de los espectadores y de sus propios compañeros. "Todo tiene su principio y su fin. Me despido del programa que vi nacer hace 1 año y medio, casi 300 programas presentando The Game Show. He disfrutado muchísimo. He sido muy feliz grabando esos 45' minutos de Lunes a Jueves. Y también lo he sido previamente a que la lucecita se pusiera roja".

Cristina Porta, que tuvo una relación sentimental con el futbolista Borja Mayoral, también ha pasado por otros programas deportivos. Primero estuvo en Punto Pelota (Intereconomía), luego trabajó en Madridistas por el mundo (Real Madrid TV) y también estuvo una temporada en Los infiltrados (Gol).

Lea también: Cómo ver por Internet la señal 24 horas de 'Secret Story', el nuevo reality de Mediaset

El pasado televisivo de Cristina Porta, la nueva concursante de 'Secret Story'

Sus primeros trabajos, sin embargo, fueron en Mediaset. Comenzó en la redacción de Sálvame y también Cazamariposas. Asimismo, pasó por Al rincón de pensar, el programa de entrevistas que Risto Mejide condujo en Antena 3.

Entidades Cristina Porta