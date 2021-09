María Teresa Campos se convierte en protagonista (a su pesar) del estreno de 'Secret Story': Bigote Arrocet da su versión de la ruptura

Lo primero que hizo Jorge Javier Vázquez al recibir a Bigote Arrocet como concursante de Secret Story fue preguntarle por María Teresa Campos, cuando están a punto de cumplirse dos años de su ruptura sentimental, un tiempo en el que el artista ha estado desaparecido mediáticamente.

"Cuando uno ha vivido con una persona tantos años, con tanto cariño y cuando ha sido tan feliz siente esa sensación bonita porque fueron casi seis años", dijo sobre María Teresa Campos cuando Jorge Javier le preguntó si le gustaría que le estuviera viendo. "Ella es simpática y alegre", apuntó. "Yo no".

Jorge Javier quiso saber qué pasó entre ellos, porque María Teresa Campos siempre ha dicho que él se fue sin una conversación que certificase la ruptura. Bigote Arrocet dice lo contrario y negó la versión de su exnovia.

"Ella sabía que se había acabado, yo se lo dije", explicó para contradecir la versión de Teresa Campos. "Nunca fue así, pero yo no lo voy a decir. Cosas íntimas no se cuentan", añadió.

Según Arrocet, Terelu Campos también era conocedora de la situación. "Lo sabía Terelu, también la escribí. Lo que se ha dicho me duele porque se ha hablado muy mal de mí. Pero ya han pasado dos años y es hora de que se me ponga en mi lugar". Y sentenció: "Nunca me iría de una relación de la forma en que se ha dicho".

