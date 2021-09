Quién es Emmy Russ, la sorprendente concursante alemana de 'Secret Story'

Emmy Russ es una de las concursantes de Secret Story, el reality que presenta Jorge Javier Vázquez en Telecinco. La joven sorprendió con su aparición en el formato, ya que es una absoluta desconocida para el público español.

Emmy Russ tiene 22 años y ha participado en varios realities en Alemania. "Me gusta ser una Barbie", dijo en su vídeo de presentación. "Tengo que demostrar lo lista que soy porque es mejor que no te metas conmigo", añadió.

"Soy caprichosa. Soy una de las más guapas. Mis amigas suelen ser feas. Las chicas también me gustan pero no puedo tener una relación con una chica operada y que sea arrogante. Solo yo puedo", dijo Emmy Russ, que no conocía ni a Jorge Javier.

Nada más entrar, Emmy Russ conoció a los Gemeliers. Como juego, Secret Story le propuso hablar solo en alemán ante el resto de concursantes y que sean los cantantes quienes la traduzcan.

