'Sálvame' e Ylenia dan un paso hacia la reconciliación: "No te quedes con esa espina"

Parece que Ylenia ha rebajado el tono de su discurso contra Sálvame después de sus incendiarias declaraciones contra el programa y Mediaset. La de Benidorm hizo un nuevo directo y además habló con un equipo del magacín, en la que habría acercado posturas al decir que "pienso que los directores son los mejores, y tengo claro que sois los mejores en lo que hacéis".

En plató, Belén Esteban ha sido la primera en pedir perdón. "Tengo que ser honesta. Creo que es de las primeras veces que no he estado a la altura como amiga. Soy consciente de ello. Sí es cierto que ella quería quedar conmigo y yo no vi el momento oportuno, por trabajo o por lo que sea, y en ese momento le fallé. Yo he hablado con ella y ella sabe que tiene mi mano".

"Creo que no estuve bien, no me comporté bien con ella", ha seguido diciendo. "Cuando me equivoco lo reconozco, no me duelen prendas. Cuando he necesitado a mis amigas, han estado ahí, y ella ha estado siempre. Yo ahora no he estado para ella y me siento mal".

A continuación, se ha pronunciado Carlota Corredera, quien se ha unido a la idea de enterrar el hacha de guerra. "Me da mucho coraje que al final Ylenia diga que se siente poco reconocida, infravalorada, porque eso es responsabilidad de todos los que hemos trabajado con ella".

"Tú puedes tener la autoestima baja, tener inseguridades, eso nos pasa a todos. Luego está cada uno cómo lo sepa gestionar o si es feliz o no. Creo que ella no ha acabado de encontrar su sitio aquí y, por otro lado, a lo mejor no le gusta lo que hacía aquí. Es súper respetable. Este programa se hace de manera voluntaria y si no quiere estar no pasa nada", ha seguido.

"Si tú no te has sentido valorada o has sentido que se te ha abandonado, que se te ha dejado de llamar, que se te ha dado de lado, creo que está muy bien que lo hables con los directores. Y si no quieres volver, no vuelvas, pero no te quedes con esa espina. Lo mejor es que tengas una conversación con ellos sobre cómo te has sentido".

La cosa no ha quedado ahí, ya que la presentadora se ha ofrecido a tener un encuentro. "Hace tiempo que no tengo una conversación con ella, lo acabo de comprobar en el móvil, pero nosotras no vivimos lejos. Si quieres tener una conversación conmigo, charla o lo que te apetezca, yo encantada. No somos amigas íntimas, pero te tengo cariño y creo que eres un animal televisivo. Por eso, me gustaría arreglar este asunto", ha señalado.

