El rotundo mensaje de Risto Mejide al joven que se inventó la agresión homófoba en Madrid: "La has liado parda"

Risto Mejide ha arrancado la emisión de este jueves de Todo es mentira haciéndose eco de la confesión del joven que supuestamente había sido brutalmente atacado por ocho encapuchados en el centro de Madrid, que ha acabado reconociendo que la agresión fue consentida en el marco de un juego sexual.

Tras recoger "la noticia que hoy abre todos los medios de comunicación", el catalán se mostró muy contundente a la hora de valorar todo lo ocurrido y todas las reacciones que se han producido entre los partidos políticos. El presentador quiso referirse en todo momento al joven protagonista de la polémica como "mastuerzo" [persona necia y zafia].

"Literalmente, una persona que es grosera, tosca y de poca inteligencia o sensibilidad. Alguien que es capaz de hacerse pasar por víctima de violencia de odio para tapar una infidelidad. Ese mastuerzo, la ha liado, la ha liado muy parda y los medios hemos contribuido a ese lío", lamentó el publicista ante las cámaras de Cuatro.

Risto, al enterarse de a falsa agresión homófoba en Madrid: "¿Qué ha cambiado?"

"A mi me gustaría haceros una pregunta: ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado entre ayer y hoy?", se preguntaba Risto en una reflexión que segundos después acabaría desarrollando. El propio presentador fue el encargado de responder a sus propias preguntas sobre la polémica generada.

"Yo os digo lo que pienso. Lo que no ha cambiado son los 748 delitos de odio que llevamos ya este año, 748 personas que han sido agredidas con ese agravante de odio. Lo que no ha cambiado es que muchos, muchas personas tienen miedo, solo por amar a quien les da la gana. Lo que no ha cambiado es que se han incrementado las agresiones un 41% desde el año anterior", empezó enumerando.

"Lo que sí ha cambiado es que por culpa de este mastuerzo, la sombra de la duda, de la sospecha, se va a extender sobre los esperemos que nulos, aunque van a volver a caer, nuevos casos de odio", lamentó el presentador, que cree que hay que darle las "gracias a este mastuerzo".

Finalmente, Risto acababa su discurso mirando a cámara para dirigirse al joven que se inventó la agresión: "Nosotros vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho, darle visibilidad a las víctimas para que no vuelva a ocurrir. Cosas tan serias que nos da vergüenza que alguien las utilice. Estés donde estés, mastuerzo, este mensaje es para ti: Lo único que has revelado con esta historia es que estamos en un país en el que es perfectamente creíble que un grupo de encapuchados reduzcan a un chico, le peguen una paliza o le graben en el culo la palabra maricón. Hasta aquí la historia de este mastuerzo", ha sentenciado.

