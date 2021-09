"¡Estás diciendo tonterías!": Espinosa de los Monteros manda "al colegio" a Marta Nebot tras una gran bronca en Telecinco

Marta Nebot se vio obligada este jueves a hacer frente a las declaraciones de Iván Espinosa de los Monteros, quien se atrevió a repetir ante las cámaras de Ya es mediodía en Telecinco que el aumento de las agresiones homófobas que se está viviendo en España está ligado a la inmigración. Este es el discurso xenófobo que ha lanzado durante toda la semana Vox tras salir a la luz la denuncia de un joven por un supuesto brutal ataque que terminó resultando falsa.

Cuando Nebot trató de rebatirle, Sonsoles Ónega la cortó, asegurando que no tenían más tiempo. "Vamos a aprovechar para preguntarle algo y cuestionarle", pidió la periodista. "Marta, no podemos, por desgracia", insistió la presentadora. "Dice que no le importa la nacionalidad el agresor, pues señor, usted siempre habla de inmigración ilegal en sus discursos y lo ha vuelto a hacer hoy", se quejó la tertuliana.

Lea también: Herrera aprovecha la falsa agresión de Madrid para lanzar una pregunta a Marlaska: "¿Cómo va la investigación sobre las balas?"

Fue entonces cuando Iván Espinosa de los Monteros trató de "explicarse de nuevo" para ver si así Marta Nebot "lo entendía". "Ah, usted si tiene tiempo", se quejó la periodista en una pulla a la presentadora. "Condenamos toda la violencia, venga de donde venga y sea quien sea. Pero claro que hay correlación entre la llegada a España de gente que no cree en la humanidad, el respeto al próximo, que no cree en la igualdad entre hombres y mujeres, que no cree entre homosexuales y heterosexuales... Claro que hay relación entre ellos y su inundación en nuestros barrios y las tasas de criminalidad", soltó entonces el ultraderechista, dándole la razón a la colaboradora.

El enfado de Marta Nebot con Sonsoles Ónega por cortarla

"No es real lo que dice", denunció. "Es que usted no conoce los datos. Si los conociera no estaría diciendo estas tonterías. Dígame entonces que no le interesa las estadísticas o dígame que no comprende la estadística y entonces ya usted se pelea con la estadística o vuelve al colegio y aprende una regla de tres básica", atacó el político mientras Nebot le pedía que no le faltara al respeto. "Cuando no le gustan los argumentos del contrincante, lo ataca", lamentó.

Lea también: Contundente reacción de Ferreras tras enterarse de que la agresión homófoba de Malasaña era falsa

"Dejad de picaros porque no hay tiempo, Marta", pidió Sonsoles Ónega a su compañera. "¡Pero es que sigue hablando!", señaló la tertuliana. "¿Qué hago? ¿Me callo y le escucho?", se quejó Nebot. "Pues sí", replicó la presentadora mientras la colaboradora dejaba solo al representante de Vox. "Me gustaría que se quedara todo el programa, pero es que me he quedado sin tiempo y nos van a echar a todos con vosotros en el paquete", concluyó Ónega antes de dar paso a otro tema.

Entidades Marta Nebot Reportera en el programa de Ana Rosa Reportera en el programa de Ana Rosa Iván Espinosa de los Monteros Portavoz de Vox en el Congreso Portavoz de Vox en el Congreso